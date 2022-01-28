港特首潛在人選不發聲 林鄭：忙於抗疫 梁振英已讀不回

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

特首選舉提名 期2月20日展開，潛在人選迄今未有仼何風聲。現任特首林鄭月娥 昨表示忙於抗疫，沒有想其他事。全國政協副主席、前特首梁振英對查詢已讀不回。新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀說現階段不會回答。財政司長陳茂波透過新聞祕書回覆，目前正全神貫注、集中精力準備財政預算 案。

明報報導，林鄭月娥昨日見記者講解最新防疫措施，被問及何時宣布連任意向，僅稱留意到已公布特首選舉活動指引，確定提名期，「我每一天都是抗疫，沒有想其他東西」。

據報導，葉劉淑儀接受查詢時稱現階段不會回答會否參選，對於投票日兩個月前才公布提名期，她認為不會對有意參選者爭取提名造成困難，因合資格投票的選委去年9月已產生。她續稱，適合參選特首的人選不多，相信選委對潛在候選人也十分了解。

報導引述被視為熱門人選的陳茂波透過新聞祕書表示，正與同事全神貫注、集中精力準備財政預算案，冀為企業和市民提供支持，並着力鞏固和推動本港經濟發展。特首選舉提名期由2月20日至3月5日，意味即使陳茂波2月23日親自宣讀預算案後，仍有時間辭職報名。

報導指出，記者亦以短訊向梁振英查詢，惟他「已讀不回」。南華早報昨日刊登其專訪，他拒絕評論會否參選，稱過去6年已回答很多次，不會重複答案。他表示香港需有遠見的領袖，認為下任特首要把握本港融入國家發展大局的最後機會，又反問到底香港需要一個怎樣的特首，強調問題在於本港未來將面對什麼情況，而非如在跑馬地押注馬匹般競猜誰參選。