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港+164 破疫情以來單日紀錄 逾30條隱形傳播鏈隨時爆

香港新聞組／香港28日電
新冠疫情在香港社區擴散。圖為長波樓部分居民撤離檢疫。（中通社）
新冠疫情在香港社區擴散。圖為長波樓部分居民撤離檢疫。（中通社）

香港27日報告新增164例新冠確診個案，是2020年新冠疫情在香港爆發以來，單日最高紀錄，其中116宗屬本土感染，包括12宗暫時源頭不明個案，輸入個案則有48宗。衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，近日有逾30宗源頭不明個案，代表香港出現逾30條隱形傳播鏈；特首林鄭月娥表示，隨時會出現大規模社區爆發。

香港電台報導，自望月樓群組引發第五波疫情以來，香港已有約720宗本土感染，其中過去5天每日增逾百個案，令個案在5日內急增644宗。徐樂堅稱，葵涌邨新增個案數下降，反映該區疫情接近尾聲：不過由於Omicron變種新冠病毒傳播力強，在短時間內繁殖速度較過往快，現在每日新增約100多例個案是預期內，但是若傳播鏈未能控制，Omicron個案可倍數上升。

他表示，對此感到擔憂，呼籲香港民眾減少跨家庭聚集、朋友聚會等，協助盡力截斷感染源頭和傳播鏈。

另據明報報導，昨日新增12宗源頭不明，是第五波以來最高，患者住址涉九龍、新界多處，並再多一條屋邨爆疫，另有兩廈有垂直傳播，大批居民要撤離。第五波疫情爆發一個月，在Omicron和Delta兩種變種病毒夾擊下，第五波已帶來逾700宗本土感染。林鄭表示，香港疫情未受控，隨時會出現社區大爆發，引致確診個案幾何級上升。

據報導，曾執掌衛生防護中心及醫管局的疫苗接種計畫專責工作小組成員梁栢賢昨在臉書表示，疫情發展至現階段，圍堵已不合適、也不能持續，因已打針者染Omicron後病情輕微，應盡快採取緩疫（mitigation）策略，加強疫苗接種誘因。他又稱，衛生署和醫管局同事應堅持專業判斷，「好好建議政策局，改變現時控疫方案」。他補充，緩疫方向可考慮讓已打針的密切接觸者在家隔離。

報導稱，多個群組如葵涌邨、豪苑的傳播鏈繼續擴散，並由豪苑引發新一條屋邨爆疫，彩雲（一）邨長波樓有22名居民受感染。

報導指，醫管局稱計畫重開亞博9號及11號展館的治療設施，提供500張病牀。

香港 疫情 Omicron

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