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香港葵涌邨再1樓「加監」2天 居民聞訊崩潰

香港新聞組／香港27日電
香港26日新增107宗新冠確診個案。因疫情再度嚴重，葵涌邨映葵樓禁足圍封將再延長兩天。圖為日前港府對映葵樓封區強檢。（中通社）
香港26日新增107宗新冠確診個案。因疫情再度嚴重，葵涌邨映葵樓禁足圍封將再延長兩天。圖為日前港府對映葵樓封區強檢。（中通社）

葵涌邨映葵樓原定今早解封，房屋署發言人昨傍晚表示，會延長圍封強制檢測行動多兩天至29日；有映葵樓居民聞訊表示崩潰。

香港電台報導，港府日前宣布，映葵樓在22日凌晨4時起，列為指明受限區域，圍封5日強制檢測，行動原定今早約7時結束。

葵涌邨感染個案持續上升。截至昨天下午，累計確診及初步陽性個案增至334宗，增加58宗感染個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，逸葵樓累計229宗個案，新增45宗個案；累計126個單位受影響，新增單位6個，受影響單位由雙位增長，回落至單位數增長，認為情況改善，但仍須密切觀察。

至於映葵樓累計71宗確診及初陽個案，新增8宗個案；受影響單位累計44個，昨日增加2個單位，認為要留意。

另據明報報導，葵涌邨超級傳播未停，邨內新型冠狀病毒個案突破300宗。港府宣布延長映葵樓圍封兩天至29日。有映葵樓居民聞訊即表示崩潰，質疑大廈確診數字不多，反問「究竟我們做錯了什麼」。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇同意映葵樓封多兩日，他說有關大廈居民是接觸者，「（封）7日算數？不可以！」他建議起碼要「沒個案再決定」，否則個案跌完又再升，那就不知怎辦。

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