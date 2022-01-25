港洪門宴調查結果今交代 官員全復工 僅民政局長被休假

香港特首林鄭月娥。（中新社）

曾出席「洪門宴」的14名現任香港 官員中，13人已經或於今天復職，只有被特首林鄭月娥 點名批評的民政事務局局長徐英偉，延至年初四才復職。林鄭月娥今天將交代對出席「洪門宴」官員的調查結果，據了解，林鄭月娥並無要求徐英偉問責請辭。

香港經濟日報報導，港區人大代表洪為民本月3日晚舉行生日派對，至少225人出席，包括14名現任官員、1名退休休假中的官員、20名立法會議員，席間有人確診。被視為密切接觸者的徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、發展局政治助理馮英倫，上周已在竹篙灣完成14日隔離檢疫，昨日再完成7日居家健康監察後，原定今日復職。

據悉，區嘉宏和馮英倫今日將如期復職，但徐英偉則延長休假至農曆新年，將於2月4日即是年初四才復職。至於無需隔離檢疫的其餘11名官員，包括財經事務及庫務局局長許正宇、民政事務局副局長陳積志等，已按照衞生防衞中心要求，上周六最後一次檢測 呈陰性結果，昨日率先復工。

據報導，徐英偉在洪為民生日派對上，逗留至少1小時，離座與其他賓客閒談期間，並無戴上口罩。林鄭在本月6日公布事件時，唯一點名指對徐英偉「尤其失望」，又強調官員要為自己行為負責，建制派關注徐英偉需否問責下台。他所屬的民建聯，多名元老和立法會議員，事後先後為徐英偉發聲；而徐英偉自己亦在社交平台上，先後兩次向中央和市民道歉。消息指，林鄭至今並無要求徐英偉問責辭職。