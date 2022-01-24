港增140確診逾百初陽 1年半新高 「單日或爆400宗」

近日爆疫的葵涌邨，截至目前已發現確診、初步確診達170宗，其中逸葵樓126宗，映葵樓41宗，餘下分布在其他5座大廈。（中通社）

香港第五波爆發進行中，昨日錄得140宗確診及逾100宗初步確診，創近一年半以來單日新高。125宗本土感染中，108宗涉及葵涌邨，邨內僅5天便飆至超過170名染疫者，超速逼近第三波時最大「疫區」慈雲山的208宗感染個案。行政長官林鄭月娥 昨率多位官員到場視察。港府專家顧問袁國勇表示，第五波疫情 或持續兩至三個月，確診人數未來一至兩周內會「幾何級數」上升，不排除高峰期每日有三、四百宗個案。

港府專家顧問袁國勇（中）。 （中新社）

大公報報導，逸葵樓、映葵樓連封五天，有居民自嘲「困獸鬥」險境抗疫，不少住戶憂心「疫廈」內的三大「伏位」令染疫機會大增，包括染疫後「遲送院」、樓層垃圾堆積「無人清」及落樓檢測 迫爆「排長龍」。

有專家形容聚集檢測情況「令人憂慮」，建議港府為住戶逐層或分批檢測。有議員認為港府應靈活處理檢測安排、訊息發放混亂等問題，如採樣站亦應增加清晰指示及加速垃圾清理等。

葵涌邨逸葵樓2700名居民昨日第三天進行強檢，樓內不斷有新的確診病例出現，但不少確診者遲遲未獲安排送院，效率差強人意，亦增加同住家人染疫風險。有居民直斥有關部門行政混亂，效率之慢隨時「全幢攬炒」。

另據文匯報報導，昨增140宗確診，是第五波疫情以來單日最多，包括確診和初確個案，葵涌邨病例總數新增69宗，逸葵樓住客或訪客確診連同初確個案已有126人染疫；正在禁足中的映葵樓則由9宗確診個案，飆升至連同初確病例的41宗；前晚圍封一晚強檢的雅葵樓則有2人對病毒呈陽性，而曉葵樓、旭葵樓及芊葵樓各有1宗陽性，而只納入強制檢測的春葵樓亦有1宗個案，即葵涌邨16幢樓宇中，現今已有7幢疫廈。

報導稱，不過，港府認為新發現疫情的5幢樓宇爆疫風險較低，只要求居民密集式強制檢測，目前葵涌邨僅逸葵樓、映葵樓圍封。立法會議員陳凱欣昨日對指出，圍封逸葵樓已遲了，現不圍封其他樓宇是一遲再遲，若等確診數字上升才圍封，恐永遠無法走在病毒前；呼吸系統專科醫生梁子超認為，港府若人力物力不足而無法同時圍封