新界1大廈20染疫 2700人圍封5天 港府沒即時封樓挨轟

香港葵湧邨逸葵樓21日晚出現群組爆發，遭圍封樓5天。（中新社）

香港 葵涌邨逸葵樓昨日再有6人確診，另10人初步確診，令染疫人數增至20人，疫情更有蔓延至附近其他住宅，映葵樓亦出現兩個初步確診個案。港府昨日傍晚6時起首次採用原址圍封檢疫的方式，圍封逸葵樓5天，2700居民須一日一檢，以在變種病毒Omicron 的3至5天潛伏期內盡可能找到更多患者，截斷傳播鏈。

香港葵湧邨逸葵樓21日晚出現群組爆發，遭圍封樓5天，2700名居民須每天接受檢測，並留在家中。圖為逸葵樓居民購買大量生活物資返家隔離。（中通社）

文匯報報導，港府前晚公布爆疫時沒即時封樓，至昨傍晚6時才行動，居民有大半天可自出自入，沒被要求必須檢測，不少市民對自己是否仍須接受強檢也不清楚，批評港府安排混亂、指示不清；專家認為港府的圍封安排太遲，而保安及清潔工只須強檢亦令人無法理解。

香港昨日新增24宗確診個案，18宗屬本地病例，初步陽性個案超過20宗。衛生防護中心總監徐樂堅昨日表示，逸葵樓爆疫源頭為感染Omicron病毒的巴裔婦人的丈夫，該男子曾到葵涌邨多幢大廈拾荒，但沒進入大廈。但該男子13日在逸葵樓垃圾房與清潔工有接觸，相信將病毒傳給對方；而清潔工則在各樓層清理垃圾，其間接觸出入住客，為超級傳播者。他估計與超級傳播者接觸過的居民將陸續發病，圍封期間將找到更多受感染人士。

逸葵樓的傳播蔓延至同邨其他大廈，一名居於附近映葵樓14樓的逸葵樓清潔工亦初步確診，另一名居於荃灣綠楊新邨、曾多次到訪映葵樓探訪祖母的2歲小童亦初步確診，祖母的單位與清潔工同層，意味傳播鏈或已蔓延至同邨其他大廈。