倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業

香港Little Boss寵物店倉鼠初步驗出新冠陽性反應。（路透）

香港 懷疑出現全球首例倉鼠自然感染新冠病毒。在香港銅鑼灣寵物店售貨員新冠病毒確診後，驗出銅鑼灣寵物店11個倉鼠樣本呈陽性，港府即時停止倉鼠和所有細小哺乳類動物進口，全香港寵物店被令停業，約2000隻倉鼠等細小動物將作檢測 及「人道處理」。

香港銅鑼灣寵物店一名女店員確診帶有Delta變種病毒，一名曾到訪寵物店的顧客也確診，該顧客的丈夫昨日初陽。港府食物及衛生局長陳肇始說，有寵物店店員確診後，漁護署為患者工作的銅鑼灣分店内的寵物做檢測，有倉鼠樣本對病毒初步呈陽性。

全香港寵物店宣布要暫停營業，港府漁護署署長梁肇輝說，17日派員到銅鑼灣Little Boss寵物店，共抽取125個樣本，包括78隻倉鼠，其中11隻倉鼠呈初步陽性反應。另外，染疫店員未到訪過的大埔的倉庫內，環境樣本也呈陽性，其餘倉鼠、兔子尚在檢測。該批次倉鼠均進口自荷蘭。

梁肇輝估計，全港約34間寵物店可售賣倉鼠，涉及1000隻倉鼠，而Little Boss約有1000多隻細小動物，粗略估計要處理約2000隻。署方會即時停止所有細小哺乳類動物進口，並檢討進口檢疫要求。

另外，香港特首林鄭月娥昨指出，香港防疫 策略是希望抗疫外亦盡量維持市民上班上學的正常生活，全民禁足檢測不適合香港，市民亦未必接受。她還表示，第五輪「防疫抗疫基金」支援措施，將爭取部分援助金在農曆年前發放。而專家相信，香港第五波疫情能在春節前後截斷所有傳播鏈。

香港新聞組／香港19日電

明報報導，銅鑼灣寵物店Little Boss有店員日前確認陽性，昨日再有67歲顧客確認陽性，其73歲丈夫昨日初陽，港府另「強烈建議」市民交出上月22日或之後購買的倉鼠人道毀滅。

據報導，港府決定人道毁滅約2000隻倉鼠等小動物，愛護動物協會對當局做法表示震驚及遺憾。非牟利獸醫服務協會主席麥志豪認為，港府未確定感染源頭便勒令人道毁滅倉鼠是「跳躍得太快」，憂政策令寵物主人感恐慌，引發棄養潮。「掌心生命」香港倉鼠關注協會表示，昨日數小時內已收到逾20宗棄養查詢，呼籲市民理性分析，不要因單一事件而棄養。