檢疫酒店疑確診客播毒 染Omicron婦人一傳九

香港油麻地海景絲麗酒店傳住客確診。（中新社）

在油麻地海景絲麗酒店完成21天檢疫後檢測 才確診感染Omicron 的43歲巴基斯坦籍主婦，成為一傳九的超級傳播者，其丈夫、四名子女及曾接觸的朋友一家四口，包括兩名成人及兩名小童昨日亦初步確診，而婦人的病毒全基因分析與鄰房早前確診住客吻合，顯示該酒店成為播毒場地。

香港 文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會指出，昨日新增7宗確診個案，當中4宗為本土感染，而初步確診個案則少於20宗。銅鑼灣寵物店女店員昨日證實感染Delta變種病毒，理工大學全基因分析顯示，其病毒與巴基斯坦流行的Delta病毒相似，卻與最近從巴基斯坦輸港的確診個案不吻合，她的感染源頭仍是謎，顯示香港正受Delta及Omicron病毒夾擊。

據報導，受感染家庭居於長沙灣元州街寶華閣，初確4人包括一名29歲男子，在深水埗區擔任外賣食品速遞員，最後上班日期為本月初；另一人為31歲女子；以及一名9歲男童，就讀李鄭屋官立小學，最後上學日期為本月14日，他們均無病徵；餘下一名一歲女童則於本月16日出現病徵。港府昨晚7時30分圍封他們居住的元州街寶華閣進行強制檢測。

至於南亞主婦，她返回大坑東邨居所後未有外出，只在本月14日往社區檢測中心進行病毒檢測，但其丈夫則有外出。張竹君則指他們一家可出外，但由於剛初步確診，仍要追查有關家庭成員在社區的行蹤。

南亞婦人相信是在酒店受感染，張竹君表示經理工大學全基因分析，初步顯示婦人病毒基因排序與鄰房確診者吻合。酒店4樓早前亦出現病毒交叉感染情況，由於房間及走廊空氣不流通，413號房確診者打開房門時，病毒流入打開房門的414號感染住客。張竹君表示在酒店取了60多個樣本，暫有一些樣本呈陽性，包括空氣清新機，另在413號房的洗手間空氣出口和水龍頭也檢出陽性。

報導指出，呼吸系統專科醫生梁子超表示，若酒店有足夠房間，可將檢疫人士安排在隔開的房間居住，「房貼房較易經空氣傳播病毒」，此外，更應在檢疫人士離開當天再進行病毒檢測，「現時第19天再做一次檢測，但離開酒店前的第20天或21天仍有機會陰轉陽，要第26天才到社區檢測中心取樣，其間已在社區活動數天，第21天臨離開酒店時再採樣呈陰性先走，會較為穩妥。」