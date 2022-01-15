港抗疫基金5.0資助額僅之前一半 飲食業：約1天營業額

香港14日公布延長一系列現有社交距離措施至2月3日，所有該段時間的大型活動均須取消。圖為當日一家餐廳門可羅雀。（美聯社）

香港特首林鄭月娥昨日宣布啟動第五輪「防疫 抗疫基金」措施，支援受新一輪收緊社交距離 措施影響、長期「冰封」的行業，涉款總額35.7億元（港幣，約4.5億美元），最快下星期起接受申請，期望農曆新年前後可以發放補助。有飲食業人士表示，農曆新年是旺季，資助措施的金額，只相當於一天營業額，連租金都幫補不到，盼盡快結束疫情。

大公報報導，第五輪資助以第四輪基金的準則釐定合資格受助處所，今次受限時間只是四星期，若屬受影響處所，發放資助額是第四輪的一半，個人資助則是第四輪的三分之二。

第五輪基金涉及27項資助計畫。由於防疫抗疫基金尚餘40多億元款項，港府暫時毋須就第五輪措施另行向立法會申請撥款。

林鄭表示，第五輪資助措施支援受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所和人士，包括食肆、美容院、健身 中心、註冊體育教練、個人藝術從業者等，及因未能恢復與海內外人員往來而長期處於「冰封」狀態的行業，涵蓋旅行社及跨境客運業，經簡單程序可以申請。其他受影響而會獲支援的包括大約1000間幼稚園、受小學等關閉影響的校巴司機等；至於原本於年宵市場及漁農美食嘉年華的商戶及農友，都會獲得資助。

李先生的餐廳剛於去年11月開張，未夠兩個月，便遇到食肆晚市禁堂食措施，欲哭無淚。他說，開店時已經按照港府的通風規定，購買了兩台鮮風機，開業成本大增，本以為過年旺季能夠穩賺一輪，現時只能反過來貼錢出糧。

他認為防疫抗疫基金的資助只是聊勝於無，若按上期的資助金額減半計算，他只獲得5萬元補貼，相當於一天營業額，「禁我28天，只給一天的錢有什麼用？大家希望的是正常上班。」