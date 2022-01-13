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香港新立法會首次會議 特首：23條立法不能拖了

香港新聞組／香港13日電
香港第七屆立法會召開首次大會。圖為特首林鄭月娥走出會場，可看見立法會國徽與區徽首次同時亮相。（中通社）
香港第七屆立法會召開首次大會。圖為特首林鄭月娥走出會場，可看見立法會國徽與區徽首次同時亮相。（中通社）

香港新一屆立法會昨舉行首次會議，特首林鄭月娥出席答問。林鄭月娥表示，未來將向立法會提出逾40項立法建議包括基本法23條國安立法，香港將制定一系列新的國家安全罪行類別，林鄭並說，目標在6月前公布該法草案。

目前的國安法規定四種罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義和勾結外國勢力，違者最高可被處無期徒刑。

林鄭月娥證實，她的政府將制定符合香港基本法第23條的新「本地立法」。根據基本法第23條，香港應通過自己的國家安全法。

林鄭月娥告訴立法會議員，「第23條立法工作是香港憲法職責的一部分，不能再拖延。」她並補充說，港府的目標是在6月之前公布草案。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

本報系聯合報報導，林鄭並稱，還將提出香港政府政策局架構重組建議，將在諮詢後提交立法會討論，再交予下屆特首決定是否執行。

港府架構在主權移交20多年來，每任特首期都有變化，但多是新特首上任前構思、上任後推動。港府目前是3司13局，即在政務、律政、財政3司之下，還有13個政策局，其下再轄職能處、署。

林鄭月娥提出的港府政策局架構重組建議，也被稱為13局變15局建議，即在港府現行13個政策局基礎上，新增文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、改組食物及衞生局。

香港新一屆特首選舉將在3月27日舉行，7月1日上任，林鄭特首任期至6月30日止。林鄭說，目標將建議方案在3月特首選舉後，轉交候任特首考慮，現屆政府會在6月前完成所有程序，讓候任特首完成官員任命。

林鄭的港府架構重組方案，具體建議是新設文化體育旅遊局，將相關工作由民政事務局及商務及經濟發展局分拆，加強推動文化事業發展；運輸及房屋局將分拆，建議新設房屋局專門處理加快興建公營房屋。運輸方面重組運輸及物流局，研究多項包括跨境的鐵路項目；對外加強海、空運及物流，鞏固香港樞紐地位。

食物及衛生局亦會分拆，醫療部分改為醫務衛生局，除應對疫情，亦推動多項醫療政策；公共衛生部分與環境局合併，改作環境及生態局，接掌環境衛生、食物安全、漁農發展等公共政策。

另外還有創新及科技局會改為創新科技及工業局，目標在新田科技城引進先進科技產業，將智慧生產植根香港；民政事務局亦會改組為民政及青年事務局，制定青年政策，並負責全面檢視地方行政及區議會未來。

香港 林鄭月娥 重組

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