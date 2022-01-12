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港府空運防疫措施 林鄭預告部分貨物恐將上漲或缺貨

記者黃雅慧／即時報導
圖為一架國泰航空飛機正從香港國際機場起飛的資料照。歐新社
圖為一架國泰航空飛機正從香港國際機場起飛的資料照。歐新社

香港政府因防疫措施而大幅收緊空運措施，行政長官林鄭月娥12日預告，香港的空運承受力已大幅下降，這些措施的後果很快會顯現，包括生鮮食品、電子產品、藥品等依賴空運輸港的商品，價格可能飆升，甚至出現缺貨。

路透報導，林鄭月娥12日出席新一屆立法會首次大會接受議員提問時表示，去年1-11月香港空運貨物處理量達460萬噸，超過2020年全年的450萬噸；香港一直是全世界貨運樞紐第一。

但林鄭月娥也預告收緊空運措施的後果即將顯現，她說，「我可以預告，這次有空運機組人員或相關人員違反家居檢疫走出去（社區），政府收緊了空運措施，這些措施的後果很快會顯現。」

林鄭月娥表示，現在香港幾乎沒有貨運透過貨機輸港，影響的不只是航空公司，而是市民。以空運貨運重量計，最多是食物，然後是電子產品及藥品。「大家很快就會見到有些貨品會很貴，或者有些買不到。」

多名國泰航空機組人員染疫引發香港新一波疫情，港府隨後收緊對機組人員的檢疫要求。國泰航空此前曾停飛部分海外長途貨運航班，雖於7日起恢復運作部分長途貨運航班，但預期1月運能只相當於疫情前的約20%，以及約2%的客運運力。

香港 林鄭月娥 疫情

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