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港澳研究會副會長王振民：香港民主不會內地化

香港新聞組／香港12日電
「一國兩制下香港的民主發展」研討會在北京舉行，全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民表示，「一國兩制」下香港民主發展的正道必須由中央主導，既要發展民主，也要保障安全，促進良政善治和民眾福祉，建設多元優質民主。（中新社）
「一國兩制下香港的民主發展」研討會在北京舉行，全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民表示，「一國兩制」下香港民主發展的正道必須由中央主導，既要發展民主，也要保障安全，促進良政善治和民眾福祉，建設多元優質民主。（中新社）

全國港澳研究會11日於北京舉辦「一國兩制下香港的民主發展研討會」，全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民發言時表示，香港要根據《基本法》和「一國兩制」原則建立和發展全新的港式資本主義民主制度，強調香港的民主既非西式，亦不會「內地化」。

香港01報導，王振民指，香港民主發展進程由中央主導，既要告別「作秀式」的西方民主，「讓政府根本無法治理的民主堅決不能要」，在「一國兩制」下發展民主才是正道，才能徹底解決困擾香港的經濟民生問題，「 一國兩制」 實踐亦因此能行穩致遠。但他強調，香港的民主不會「內地化」，而是要發展一套港式資本主義民主制度，既非西式、亦非內地一套。

他強調，香港要拋棄對西式民主的幻想，指西方民主商業化、金權交易常態化，點名提到美國儘管多次更換執政黨，但仍然起不了根本性變化，貧富懸殊及種族問題未有實質性變化。

王振民又提到，中央堅定支持香港民主發展，根據「一國兩制」和《基本法》發展的香港民主要有四點，一是保障安全，排除外部干預，服務於全體港人和中華民族復興的中國政權；二是良政善治，接受善意批評；三是促進良性經濟社會發展，公平分享成果；四是建設多元的民主形式。

全國港澳研究會會長徐澤發言時亦強調，香港民主發展必須由中央主導，香港要把握一國兩制，正確處理中央和特區的關係，才能有效維護憲制秩序。他指，香港的民主發展要以國家憲制基礎為前提，同時要保障愛國者治港。特區享有的高度自治權，包括行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，都負有對中央的責任關係。

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