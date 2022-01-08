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港區人代生日宴後2天 立會議員何君堯晤夏寶龍

香港新聞組／香港8日電
香港立法會議員何君堯。（中通社資料照片）
香港立法會議員何君堯。（中通社資料照片）

香港立法會主席梁君彥7日表示有19名立法會議員曾出席該港區人大代表洪為民的百人生日宴，包括何君堯。梁君彥亦表示，何君堯5日曾與十多名新任議員到深圳，與國務院港澳辦主任夏寶龍會面。

明報報導，梁君彥稱，何君堯和其他議員上深圳前一天已做新型冠狀病毒檢測，1月5日上深圳時亦做過兩次檢測，全部呈陰性，並稱如果不是檢測陰性，不能參與會面。

國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社資料照片）
國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社資料照片）

另據文匯網報導，廣東深圳龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部公布，6日深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2位新冠病毒陽性感染者，兩人是夫妻。目前2例個案現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密接者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已進行終末消毒。

根據通報，個案1，男，29歲，深圳市羅湖區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月6日在例行核酸檢測「10混1」採樣中新冠病毒核酸初篩陽性，1月7日經深圳市疾控中心覆核為陽性。

個案2，女，29歲，為個案1的妻子，深圳市龍崗區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月7日在個案1密接者排查中新冠病毒核酸初篩陽性，經深圳市疾控中心覆核為陽性。

龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部提醒深圳市民進一步做好個人防護，戴口罩、多洗手、勤通風，保持社交距離，配合相關部門做好健康管理。

檢測 疫情 新冠肺炎

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