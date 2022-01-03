立場新聞與衆新聞停運…學者：港新聞界已現寒蟬效應

香港警務處國家安全處去年12月29日搜查網媒公司「立場新聞」​的辦公室，圖為警方搜查出大量物證並帶離。浸大新聞系高級講師呂秉權認為，香港新聞界已出現寒蟬效應。（中通社）

網媒立場新聞與衆新聞相繼於一周內宣布停運，浸大新聞系高級講師呂秉權認為，香港 新聞界已出現寒蟬效應，日後傳媒報導時或會變得保守，以免「踩地雷」。工聯會候任議員麥美娟則認為，香港新聞自由沒被打壓，憂慮傳媒淪為「官方喉舌」是過分誇張。

明報報導，衆新聞昨晚發聲明，表示目前「風高浪急」，為確保員工平安而宣布停運。呂秉權認為，衆新聞早前仍宣傳讀者訂閱計畫，停運決定突然，相信與數日前「立場」高層被捕有關。他說，相對獨立、缺乏大集團支持的媒體，面對的政治、法律風險一般較高，因他們的報導方式較活潑，且與政府的互信較淺，加上近日警方就「立場」引用的串謀發布煽動刊物罪，較「港區國安法 」的入罪門檻低，令傳媒面對的風險進一步增加。

報導說，呂秉權表示，衆新聞由多名資深傳媒人創立，當他們評估風險後亦決定停運，新聞界難免現寒蟬效應，餘下的傳媒在報導前會「三思」，包括更謹慎選擇受訪對象，以免報導被解讀為「煽動」。他稱，中央自反修例運動後，針對香港的意識形態有所動作，日後傳媒報導或變得保守，要配合官方主旋律，預料傳媒角色或在「社會公器與官方喉舌之間爭持」。

據報導，麥美娟則認為，市民依然可以在守法的原則下，實事求是地批評政府，舉例近日亦有報章嚴厲批評港府防疫 工作。她不解為何衆新聞的員工不感安全，稱他們應反問自己做過什麽。她稱目前有市民質疑傳媒報導偏頗，相信警方的執法行動能夠將專業的傳媒區分，為新聞工作者提供一個安心的環境。

報導指出，民建聯周浩鼎認為，「立場」涉嫌危害國安，失去公信力，而衆新聞有選擇是否營運的自由，「如果借停止營運作為污衊特區政府打壓新聞自由，則只會令公眾更加質疑它根本已預設偏頗立場」，重申新聞自由一直受「基本法」保障。