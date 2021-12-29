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港府研究擴大疫苗護照 返工返學需針卡

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

繼港府早前宣布，明年2月起帶頭規定港府大樓和辦公處推行「疫苗氣泡」（或稱疫苗護照），港府雇員出入相關處所須出示疫苗接種紀錄後，有消息指港府研究擴大「疫苗氣泡」範圍至所有辦公場所和學校，屆時打工仔上班、學生上學或都須已打針，否則需要出示醫生證明。

文匯報報導，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日先後刊登文章及接受電台訪問，指出清零略策只是「守勢」，久守必失，香港必須採取「攻勢」，呼籲效法新加坡及以色列，擴大「疫苗氣泡」，返工返學要先打針，甚至拒打針者染疫入院後，醫藥費不獲港府資助。　

消息指，港府研究擴大「疫苗氣泡」範圍至所有辦公場所和學校，日後若落實措施，返工返學也需要打針，只有經醫生證明不適合接種者獲豁免。

醫學界也強烈呼籲，各界加緊接種疫苗。袁國勇昨日聯同港大醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦及內科學系臨床教授孔繁毅撰文指出，新冠病毒在冬季更易傳播，加上Omicron新變種病毒令社區爆發風險日益增加，單靠採取清零措施，難免久守必失，必須反客為主，透過接種疫苗擊退病毒。

近期有治療新冠肺炎的口服藥面世，有市民認為毋須打針，袁國勇重申這是完全錯誤的想法。他指出，新藥不能代替疫苗，不僅須在病發後短時間內服用，且副作用極大。他舉例，其中一款新藥理論上或會影響基因、胎兒、增加患癌風險，而一療程5天的費用高達6000港元（約770美元），遠超疫苗開支；而另一款新藥則有機會影響肝、腎功能，肝病及腎病患者必須減劑量使用，由此可見接種疫苗仍是市民保護自己免受病毒侵襲的首選。

疫苗 新加坡 變種病毒

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