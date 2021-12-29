涉串謀發布煽動刊物 港藝人何韻詩等立場新聞6人被捕

29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港「立場新聞」現任及前高層遭香港警方逮捕。（本報資料照片）

香港 警方國安處今早兵分多路，拘捕網媒立場新聞6名現任或前任高層，包括立場新聞前董事何韻詩、吳靄儀、周達智、方敏生、前總編輯鍾沛權及現任署理總編輯林紹桐，另一批人搜查立場新聞辦公室。香港明報稱，立場新聞副採訪主任兼記協主席陳朗昇被帶走協助調查。

行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。

港府新聞處表示，警務處國家安全處今日早上拘捕6名網媒高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。該3男3女年齡介乎34歲至73歲，警方並搜查被捕人士的處所。

被捕一刻，陳朗昇透過立場新聞臉書開直播。（取材自臉書）

香港01報導，立場新聞臉書 官網約7時左右發文指稱，國安處人員約6時前往陳朗昇住所，稱有法庭手令，以「串謀發布煽動刊物罪」作調查，陳朗昇立即透過立場新聞臉書開直播，警方要求陳朗昇關閉臉書直播，指會阻礙警方工作，直播僅維持46秒便結束。

香港歌手何韻詩也在臉書上發文曝近況「今早6時警方國安處到何韻詩住所以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕何韻詩，現被帶往西區警署。」不少網友都留言為她祈禱，「願平安」；她透過臉書專頁指自己目前心情OK，「請各位關心我的朋友不用擔心」。何韻詩原本要在2022年1月2日要舉行線上演唱會，如今她被警方拘捕，演唱會恐生變。

陳朗昇29日早被帶走協助調查。（取材自陳朗昇臉書）

另據眾新聞報導，陳朗昇昨晚在記協周年晚宴上發言指，當選主席後四個多月是香港新聞界翻天覆地、滔天巨浪的日子，包括六名蘋果日報編採管理層被捕、創刊26年的蘋果日報結業、有記者在直播中拍攝到襲警案過程，竟被扣查護照、電腦和電話。

他坦言：「今時今日找行家當執委並不容易，他們都有考慮到個人安全或前途等因素。」他重提當選時承諾：「我們明知風高浪急，但新聞自由是香港賴以成功的支柱。」他認為「香港始終需要真相，亦需要記者；前路再難行，記協會勠力不倒下。」

立場新聞上月報導有在青山灣入境事務中心（CIC）的羈留者，被轉移到懲教署管轄、「第一代智慧監獄 」的大潭峽懲教所，提到羈留者需配戴「智慧手帶」及受監控，質疑被羈留者遭受不平等待遇。

保安局局長鄧炳強日前曾主動點名批評立場新聞報導「偏頗、誤導、妖魔化懲教署的智慧監獄」。立場新聞編輯部回應鄧批評，稱會堅持報導真相。

立場新聞6月曾公告母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭去董事職務，其餘2位董事蔡東豪及鍾沛權留任。鍾沛權於上月宣布辭任立場新聞總編輯一職。