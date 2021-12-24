拆國殤柱 學生淚別 港大：展示有違法風險

香港大學校方深夜摸黑將「國殤之柱」拆除。(美聯社)

屹立香港 大學校園逾24年、悼念北京 六四事件的雕塑 「國殤之柱」，前日深夜遭校方拆除，昨早7時被移至港大嘉道理中心。港大校委會指其在校園有潛在安全問題和法律風險。拆移現場有港大學生流淚送別，怒批決定倉促。據了解，校方通過移除雕塑的決定並非一致，港大校委會本科生代表黃靖軒即表達了反對意見。

明報報導，香港大學校委會說，由於「國殤之柱」日久老化，在參考獨立法律意見和進行風險評估後，22日會議決定移走，隨即漏夜移除，原擺放「國殤之柱」的位置昨圍上黃色膠板。港大畢業生陳先生批評校方深夜拆柱做法鬼祟；港大生羅同學認為拆柱事件代表大學擁有自由環境的時代已過去。

港大校委會昨發聲明，大學從未批准任何個人或團體在校園放置雕像，有權隨時採取適當行動處理。然而據了解，校委會移除雕塑的決定並非一致，港大校委會本科生代表黃靖軒稱他反對，同時提出為何要倉卒拆走質疑。

數名港大畢業的政界人士表示支持港大做法。港大校董葉劉淑儀稱，港大校園由校方管理，有權決定擺放什麼物件，國殤之柱是「非常負面的政治符號」，在港大存在多年，令人非常遺憾；全國人大前常委范徐麗泰形容國殤之柱是「醜怪的塑像」，早應移除；工聯會候任立法會議員陳穎欣認為港大做法符合市民期望；立法會唯一非建制派的候任議員狄志遠認為，要思考如此倉卒移除是否有利社會和諧。

港大校委會稱移除雕塑的考慮涉法律風險理由。資深大律師湯家驊認為，國殤之柱長久被賦予特別意義，支聯會以此宣揚「打倒一黨專政」，港大若明知該雕塑可能宣揚分裂或顛覆國家政權仍任由放置，或被視為有犯罪意圖及違反港區國安法；若港大移除，則反映犯罪意圖不大。