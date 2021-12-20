香港立法會選舉公共交通免費 景點遊客絡繹不絕

香港19日立法會選舉，各大主要公共交通營運商「破天荒」提供免費乘車安排，全日多區車站人頭湧湧，深水埗和銅鑼灣港鐵站更一度需實施人流管制。（中通社）

本屆地區直選，港府近日不斷宣傳及催谷投票 ，各大主要公共交通營運商19日「破天荒」提供免費乘車安排，多個假日景點遊客絡繹不絕，票站亦相對冷清，例如天后一帶，在維園舉行的工展會人頭湧湧，但對面皇仁書院票站則人流疏落。

明報報導，記者在3個景點以問卷調查訪問共100名市民，有七成市民表明不會投票，其中逾4成人稱不投票的原因是「不滿選舉制度」，僅有13%的受訪者指會投票。

據報導，調查又顯示，大部分市民認為免費乘搭部分交通工具，不但無助吸引他們投票，甚至降低其投票意欲。有自稱將會投票的受訪者認為「有心投票的人不會因小恩小惠而左右投票」，亦有人說：「措施當然有影響投票意欲！令我更加想出去玩！」

香港19日立法會選舉，市民當日可以免費乘搭多條港鐵、專營巴士及電車路線。圖為銅鑼灣地鐵站大排長龍，正在進行人潮控制。（中通社）

報導稱，港鐵、專營巴士及電車19日自資提供免費乘車優惠，全日多區車站人頭湧湧，深水埗和銅鑼灣港鐵站更一度須實施人流管制，部分出入口只准乘客出站或入站。多條過海隧巴線及郊遊線亦絡繹不絕，有市民在元朗等候巴士過海逾1小時仍未能上車；至傍晚，大批市民準備返家，多條由港島往新界的過海線爆滿。港鐵表示，港鐵重鐵服務開出的班次，較上月正常星期日多出超過1000班車；運輸署指各專營巴士公司昨亦加開約1300班特別班次。

報導指出，不少家長攜同子女前往海洋公園站，亦有大批乘客特地前往東涌站；設有文物展覽的宋皇台站大堂，展櫃前亦排滿等待參觀人龍。巴士方面，多條過海隧巴線及郊遊線成為市民外遊之選。在筲箕灣巴士總站，往石澳的新巴9號線全日均有大批乘客候車；鑽石山巴士總站外亦有大批市民排隊等候九巴92、96R線前往西貢。

報導說，至於來往元朗西至天后的968線，元朗西總站候車人龍一度需排到元朗大馬路，巴士在總站已擠滿乘客，沿途均要「飛站」，有在元朗形點候車的市民等候逾一小時仍未能上車，更有市民寧選擇付費的P968線前往港島。至傍晚，大批市民準備從港島返回新界，其中天后巴士總站排滿大批乘客。