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英報告：北京徹底改變香港選制 違反聯合聲明

香港新聞組／香港15日電
林鄭月娥14日表示，這次香港特區立法會選舉是完善選舉制度後首場立法會選舉，將調配很多人手在點票站工作，希望能順利進行，並呼籲選民前往投票。（中新社）
林鄭月娥14日表示，這次香港特區立法會選舉是完善選舉制度後首場立法會選舉，將調配很多人手在點票站工作，希望能順利進行，並呼籲選民前往投票。（中新社）

英國政府昨向國會提交最新一期1至6月香港半年報告書。報告中，英國外交大臣特拉斯批評中國及港府透過港區國安法，打擊香港新聞媒體及公民社會等所有反對聲音，而北京徹底改變香港的選舉制度，除違反中國在中英聯合聲明下的法律義務，也意味著不支持建制或與內地關係不密切的人，幾乎被排拒在立法機關之外。

大公報報導，中國外交部駐港特派員公署發言人對上述報告表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責，稱特區舉行新一屆立法會選舉前夕，「英方炮製所謂報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩序，其險惡用心昭然若揭」。

港府發言人也發表聲明回應，稱堅決反對有關報告，斥當中多項指控不實，「堅決反對報告內針對完善選舉制度的失實指控」，稱立法會候選人來自不同背景及政治光譜，「其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性」，敦促英國尊重國際法和國際關係基本準則，停止藉香港事務干預國家內政。

另據明報報導，報告同時述及香港當局大規模拘捕及起訴民主派及社運人士，亦提及蘋果日報被搜查及倒閉等事件，英方強調會與國際夥伴合作，要求中國履行在聯合聲明中對香港具有法律約束力的義務。報告又稱，英國開放特別簽證供持BNO的港人及合資格者到英居留，並撥款4300萬英鎊（約5690萬美元）助他們在英國安頓，截至今年9月底已有8.8萬人透過相關計畫赴英，英方熱烈歡迎他們到英國。

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