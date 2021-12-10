消失71年…尖沙咀鐘樓再報時

有逾百年歷史的香港尖沙咀鐘樓再度響起，大批市民來到鐘樓前見證這一時刻。（中通社）

逾百年歷史的尖沙咀鐘樓，已有71年沒有響鐘，為紀念鐘樓建成首鳴100周年，香港 康文署採數碼技術還原舊有銅鐘聲，昨日傍晚6時起再度響起，每隔一小時為市民報時。

香港01報導，尖沙咀鐘樓建於1915年，由英國 鑄造的銅鐘於1921年運作，後來因鐘樓四面時鐘各自裝上馬達推動機件，令計時不同步導致鐘聲不一致，銅鐘1950年停止運作。銅鐘曾到不同車站展出，2010年由鐵路公司贈予政府，放於鐘樓地下。

為紀念銅鐘運作100周年，康文署去年起研究銅鐘重新報時的可行性。康文署經理（香港文化中心）廣場及海濱管理甄尚賢指，研究時間表未有設限，但若果要將銅鐘重新放回頂樓位置有困難，需要改動鐘樓結構，如拆牆或開鐘面，但鐘樓已列為法定古蹟 ，「不可以破壞」將銅鐘搬入內。加上鐘樓內部分樓層封閉，即使將銅鐘還原，聲響也不復當年。

後來，康文署聯絡廠商找到同一型號的「姐妹鐘」，不論調音及重量均相同，可重新錄製銅鐘聲。他指，康文署已在鐘樓頂設數碼播放系統，可與天文台網路時間同步，準時報時。鐘樓昨日傍晚6時起，會恆常播放鐘聲，每天早上8時至凌晨12時定期報時。

市民容先生與太太對能親耳聽到感到開心，形容鐘聲「有震攝」效果，重新塑造香港回憶。范女士表示，曾聽過倫敦「大笨鐘」，相比鐘樓以數碼系統播鐘聲，前者明顯較震撼，但稱「播鐘」已可接受。孫女士認為，「播鐘」聲響較弱，與真的銅鐘聲效果有距離。她認為，恆常響鐘是好事，期望長遠能還原銅鐘報時。