港大研發不銹鋼 能殺滅新冠病毒

香港大學研發出高銅含量的不銹鋼，能殺滅存留於其表面的新冠病毒、甲型流感病毒及大腸桿菌。（取材自界面新聞）

香港 大學工程團隊成功研發出高銅含量的不銹鋼，能殺滅存留於其表面的新冠病毒、甲型流感 病毒及大腸桿菌，是全球已知首個自身表面可殺滅新冠病毒的不銹鋼。研究團隊現正就該新不銹鋼申請國際專利，並計畫與工業界合作將研發成果商品化。

路透報導，該項研究由港大工程學院機械工程系教授黃明欣領導的團隊，與港大李嘉誠醫學院免疫與感染研究中心潘烈文教授的研究團隊合作，研究成果已於11月25日在國際學術期刊「化學工程雜誌」（Chemical Engineering Journal）發表。

黃明欣指出，目前開發的抗新冠病毒不銹鋼可以使用現有成熟的工業技術進行批量生產，相關產品可用於替換公共場所中一些頻繁接觸的常規不銹鋼產品，以降低公眾感染的風險，對抗當前疫情 。

他說，團隊透過調整不銹鋼的化學成分和微觀組織結構，成功讓不銹鋼表面可以殺滅新冠病毒和其他常見的病原體微生物。研究還發現，新型冠狀病毒和甲型流感病毒在純銅和高銅不銹鋼的表面會快速被殺滅，在純銀和低銅不銹鋼表面卻表現出良好的穩定性。

目前該團隊研發的抗新冠病毒不銹鋼正在申請國際專利，並計畫與工業界合作，利用新不銹鋼製備一些在公共場所中應用廣泛的不銹鋼電梯按鈕、門把手和扶手等的原型作測試，有望進一步把研發成果工業化生産和商品化。

該團隊先前的研究顯示，新冠病毒在常規的不銹鋼表面有很強的穩定性，殘留在不銹鋼表面長達三天後仍然具感染性，讓病毒有機會在公眾場所透過接觸傳播。