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港康碼啟用 1人染疫同棟樓「紅碼」全社區「黃碼」

記者林宸誼╱綜合報導
「香港健康碼」10日啟用，港人通關時需憑「綠碼」才准免檢進入內地。。(新華社)
「香港健康碼」10日啟用，港人通關時需憑「綠碼」才准免檢進入內地。。(新華社)

香港與內地將在短期內恢復通關，「香港健康碼」10日起接受市民登記，通關時需憑「綠碼」才可獲得免檢進入內地。消息人士表示，香港衛生署正在制訂港康碼「紅、黃、綠碼」的標準，初步構想，若一棟大廈有人確診，全區居民都會被列為「黃碼」。

香港經濟日報報導，成功申請後巿民可將「安心出行」手機程式內過去31天的出行記錄上載至「港康碼」，較之前公布的21天為多。特區政府昨日解釋，港康碼的顏色仍只參照21天出行記錄。由於港康碼沒有追蹤功能，在「紅黃綠碼」的界定上，會採取「寧枉毋縱」的嚴格標準。

港府初步構想，若一棟大廈有人確診，居於大廈內的居民會全部被界定為「紅碼」，所屬社區居民肯定會全數界定為「黃碼」；當局更考慮，將「黃碼」範圍擴闊至患者所住地區，至於範圍有多大，仍在研究之中。

這代表若所居住地區有人確診，當區居民就不能免檢進入內地，而港人進入內地後，若健康碼「由綠轉黃或紅」，也要根據內地標準作隔離處理。

香港健康碼10日開放登記，香港居民要實名登記、填寫居住地址和新冠疫苗接種紀錄，以及上傳安心出行的行蹤紀錄。一旦通關，香港居民若要免檢進入內地，必須下載港康碼，而且要取得「綠碼」。

據報導，港康碼的紅黃綠色判定標準與廣東省「粵康碼」對接，其中確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿14天人士等人士會獲發「紅碼」；過去21天曾到訪或居於高風險地點，或抵港後未滿21天入境人士，會獲發「黃碼」；其餘則獲發「綠碼」，獲免檢疫過關內地。

香港去年爆發疫情後，香港與內地對入境者都實施隔離檢疫，導致兩地人員未能正常往來，近半個月來，香港民眾要求恢復正常通關的聲音愈來愈大，香港特首林鄭月娥也表示，爭取恢復兩地通關是港府當前的首要任務。

香港 健康碼 林鄭月娥

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