滅劏失敗？港劣居戶5年增加逾萬 公屋聯會料輪候破6年

香港目前仍有許多人住在空間極為狹窄的劏房。（本報資料照片）

港府昨公布《長遠房屋策略》周年進度報告，披露現時全港居於環境欠佳單位住戶達12.71萬戶，過去5年增1.2萬戶，升逾1成，是特首林鄭月娥 上任後新高；當中劏房戶達9.22萬戶，按年增3200戶。公屋聯會總幹事招國偉表示，未來5年公營房屋供應不足，料公屋輪候時間突破6年。有立法會議員不滿長策隻字不提「告別劏房」，社協亦批評港府無決心「滅劏」。

明報報導，今年長策報告訂下2022/23至2031/32年度的10年內，總房屋供應目標43萬伙，與2020及2019年相同，公私營房屋供應比例維持7比3，其中公營房屋供應目標為30.1萬伙。

據報導，運房局長陳帆表示，公營房屋方面當局已覓得約350公頃土地，足夠建約33萬伙，較去年宣布已覓330公頃土地多。但他指首5年即2022/23至2026/27年度內，僅落成約1/3，大多已完成法定改畫，其餘2/3因涉改畫、收地及其他基建工程，料待第二個5年期，即2027/28至2031/32年度才落成。

有立法會議員不滿長策隻字不提「告別劏房」，社協亦批評港府無決心「滅劏」。（中通社）

不過，報導稱，報告最新披露現有12.71萬戶居於環境欠佳單位，當中9.22萬是劏房戶，兩數據同創現屆港府2017年上任後新高；其餘包括2.21萬戶居於寮屋、天台屋等臨時構築物，7000戶居於工廈等非住宅大廈，以及5800戶居於板間房或牀位等。

被問到有何措施應對居住環境欠佳戶增加，以及會否在長策引入「告別劏房」時間表，陳帆稱最根本是覓地造地建屋，現短期內任何措施都是紓緩、過渡安排，「在無一個方法的時候找方法，是在『借來的時間，借來的空間』去建造一個較適切的居所，給予不適切居所家庭暫住，讓他們過渡」。

對於長策目標維持不變如何紓緩房屋問題，陳帆稱供應目標需視乎需求，包括新增家庭、受重建影響戶、居住環境欠佳住戶及外來人口等作評估，相信待落實10年後房屋供應，公屋輪候問題可紓緩。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，對長策隻字不提「告別劏房」目標感失望及不滿，促當局制訂「告別劏房」路線圖，並建議短期內增加過渡房屋供應至4萬伙。社協指今年長策「老調重彈」，批評港府無決心及具體時間表「滅劏」，促增公營房屋用地比例。