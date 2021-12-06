港媒民調：11立會候選人支持港人繼續集會悼六四

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 新選舉制度下首個立法會選舉19日舉行，明報對150候選人問卷調查，了解他們對政治、民生議題的看法，獲39人（約四分之一）回覆。對於是否支持港人繼續集會悼念六四 ，有28人未明確表態，其中有20人表示集會須合法，11人表支持。

明報報導，重啟政改方面，15人支持下屆立法會內重啟政改，新界西北田北辰表示「絕對支持」；九龍中譚香文無明確表態，稱爭取在法律框架下盡快落實「一人一票」雙普選，本報進一步查詢其所指的「法律框架」是否指8•31人大框架，譚透過助理回覆「無補充」。

據報導，問卷回應率以地方選區候選人較高，當中有11人屬非建制派候選人；有51名候選人的選委會界別回應率最低，僅不足兩成。

報導稱，就是否支持容許市民舉辦悼念六四集會，有28人沒有明確表態，其中20人強調集會須合法，田北辰稱在法律容許及符合公共衛生下，贊成任何集會。九龍西馮檢基稱不違法下同意集會悼念。楊永杰說，市民在不違法下可悼念六四，未有提及是否支持市民可集會悼念。會計界黃宏泰認為「有可能犯法」。選委會界別盛智文指過去數年的六四集會，在社會造成分歧，認為需先復元才可復辦集會。

報導說，教育 界文詩詠表示當然支持容許市民繼續悼念「六四事件」，惟現實是港府和中央政府都認為具影響力團體舉辦六四集會有安全風險，她又稱，1989年是不少同輩同行剛畢業為教師之時，對當年事件感到震撼，每年參加六四集會都無人干涉，但當他們職級及社會地位愈高，便開始被勸說要小心言行，「夜闌人靜，若他們仍有感覺的話，會傾向選擇自己的悼念方式」。

另一教育界候選人丁健華稱，政府有必要清楚交代舉辦集會悼念六四、個別口號有否犯法。