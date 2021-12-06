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開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

香港收緊防疫 增禁4地非港人入境 瑞士航空停飛

香港新聞組／香港6日電
瑞士航空暫停赴香港航班。（路透資料照片）
瑞士航空暫停赴香港航班。（路透資料照片）

變種病毒Omicron擴散全球，港府昨宣布8日起把出現Omicron個案的智利、庫克群島、盧森堡及羅馬尼亞4個地區列為A組高風險地區，只准許已完全接種疫苗的港人從當地回港。此外，港府收緊機組人員防疫措施，繼英國航空後，瑞士航空亦決定暫停香港航線。瑞士航空公司宣布，暫停由蘇黎世前往香港的航班，至少4個航班受到影響。英國、瑞士早前被列入A組高風險地區。

香港電台報導，瑞士航空表示，因應港府收緊機組人員檢疫措施，瑞士航空決定暫停前往香港的航班至11日。瑞士航空批評，香港的防疫措施「既無法理解，也無法接受」。另外，國泰航空從4日起至7日，一共取消40班回港及31班離港航班，原以閉環飛模式執勤的抵港客運航班大幅減少三分一。

香港昨天新增9宗新型肺炎確診輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株。其中6名確診者是一艘貨船的船員，這艘貨船至今有7人確診。有專家認為，由於船員沒有登岸，所以傳播風險低。

港媒報導，傳港府計畫周日起要求放了長假和不定時執勤的機組人員，重新執勤前24小時內需獲取陰性病毒檢測結果方能駕駛飛機。 

港府規定，12月9日起進入食肆、健身室、美容院等受規管處所強制使用「安心出行」程...
港府規定，12月9日起進入食肆、健身室、美容院等受規管處所強制使用「安心出行」程式。（路透）

另據香港01報導，12月9日起進入食肆、健身室、美容院等受規管的表列處所強制使用「安心出行」程式，不能再「填紙仔」，引起長者和學生擔心沒有手機，難以出外用膳。食衞局局長陳肇始表示，已與食肆負責人開會商討安排，不同政策局亦正商討替代方案，指出現時D類食肆、酒吧等都豁免長者及小朋友使用，會循此方向考慮。

另外，中港兩地有望通關，如想北上10日前須先登記「港康碼」。登記後，用戶亦要連接「安心出行」上傳出行紀錄，以取得「綠、黃、紅」碼。

另外，港府研究向有需要人士送手機及數據卡，以方便使用「港康碼」及「安心出行」。針對基層人士或未有智能手機安裝「安心出行」及下載「香港健康碼」，創新及科技局局上周透露，正研究向有需要人士送贈智能手機和數據卡。據了解，有關送贈排將由香港賽馬會牽頭，已開始聯絡各大電訊商討論送贈手機及數據卡，初步獲至少四間電訊商正面支持，最快本周中後期有更多消息出台。

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