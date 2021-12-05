周守仁就任香港教區主教：續為六四亡者祈禱

周守仁4日接任天主教香港教區主教。（公教頻道截圖）

早前因防疫 措施而被迫延期，天主教香港 教區今（4日）舉行主教晉牧禮儀，耶穌會中華省省會長周守仁神父接任香港教區主教，周守仁致辭時指教區不能缺少青年，因缺乏青年人的教會是「冇將來」。而在見記者時，被問及會否為「六四 」發聲，他強調六四為傷痛的經驗，表示不希望同類事件再次發生，教會在將來會繼續為亡者祈禱的行為，「我哋可以繼續為修和祈禱，為一份共融祈禱。」

立場新聞報導，現年61歲，曾任香港華仁、九龍華仁書院校監，現為耶穌會中華省省會長的周守仁接任香港天主教教區主教。周守仁致辭時表示將會全心、全力、全意承擔主教使命，又指近年外在環境變化大，故分辨、策畫和檢討等是必要的過程。此外，周守仁認為教區不能缺少青年和靈修培育，形容缺乏青年人的教會「冇將來」，而缺少靈修培育則使教會教條化和形式化，直言須在上述兩方面多下功夫。

周守仁在晉牧禮儀完結後見記者時，又指年輕人對延續組織及使命有重要性，表示對年輕人有信心，需給予空間讓其發聲，並陪同他們尋找將來願景。

他又強調會堅持包容、多元合一的態度，重要的是讓不同聲音有機會發聲。就如何以溝通解決社會撕裂，他坦言社會環境變化太快，但相信各人若願展示誠意必能成事，教會亦願意作為橋梁，協助雙方進行交談。但強調在解決社會撕裂上需花時間「試水溫」，培養雙方信心。