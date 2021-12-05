港大公衛學院院長驚訝被拒續約 稱港大處境岌岌可危

福田敬二是港府抗疫專家組四大成員之一。（新華社資料照片）

經歷了反修例風波和新冠疫情 ，離別成為香港 的日常事。港府抗疫專家組四大成員之一、現任港大公共衞生學院院長福田敬二因港大拒絕續約，於8日完成與五年合約期後提前離開港大，返回美國展開退休生活。

香港經濟日報報導，66歲的福田敬二曾先後任職美國疾控中心流感部流行病學處處長、世衞助理總幹事、衞生安全助理總幹事等要職，期間多次帶領及親往爆疫國家及地區實地研究調查；至2016年加入港大公衞生學院擔任臨床教授及院長，去年初因疫情獲邀為港府專家顧問。

另據明報報導，曾走遍地球應對症疫的福田敬二，在港五年間除與港人一起對抗病毒，還目擊香港巨變，他說社會漸見自我審查，港大作為社會一分子也不能倖免，更形容港大正處於岌岌可危的情況，外界關注港大能否保留學術自由，亦關注港大如何對待學生、是否移走國殤之柱等，若大學不再是可自由討論的地方，將失去其價值。

報導稱，去年傳出港大不福田敬二他續約，8日是他在港大的最後工作日。福田稱，原本接受醫學院邀請，計畫在港大工作多兩年，但大學拒與他續約，他當時知道消息後非常驚訝：「我有非常廣的國際經驗，亦很享受能將這些經驗教給學生，這些不是很多人可以做到的。」

報導指出，曾有消息稱，福田不獲續約與學術表現有關。福田說，沒有人告訴他不續約原因，只知道是超出醫學院層面、是大學的決定。他說，大學需要不同背景、不同類型人才，要有人擅長研究、有人擅長教學、有人擅長管理，而他曾在世衛 工作，擁有國際級管理經驗，「我看不到不留住一個像我一樣的人有什麼策略價值」。

報導說，回望過去5年，福田說，難忘與學生及年輕同事相處，2019年的社運更令他大開眼界，無論是大學內外，很多理應繁忙的街道空無一人，城市受到很多破壞。他說，很難說這是好是壞，但近年香港確實經歷巨變，無論是社運、疫情、還是國安法，對香港影響都很大。他形容港大正處於岌岌可危狀況，但作為大學，如果不能自由地討論，就會失去其意義，「大學現在沒有規定有什麼不能討論，但當人們感到焦慮和恐懼，自然就不會討論了」。