難忍「清零」隔離 國泰爆機師離職潮

國泰爆機師離職潮，有人稱因防疫清零政策「瀕臨崩潰」。(本報資料照片)

國泰航空最近數周爆發機師離職潮，法新社報導，機師不滿漫長閉環式工作及隔離期，令他們無法與親人見面，並投訴被減薪。機師表示，其他國家已選擇「與病毒共存」，惟香港 仍以「清零」及與內地通關為首要目標，質疑香港是否可以繼續成為國際樞紐。

立場新聞報導，疫情 期間，香港限制入境旅行，大部分時間強制入境者隔離長達三星期。機師雖獲一些豁免，但也只能穿梭在飛機至酒店的氣泡中，機師說，隔離措施對機組人員和家屬都造成了嚴重心理傷害。

報導稱，機組人員的抱怨情緒在上個月爆發，當時約120名機組人員連同家人共270人，在3名國泰機師從德國返回後測試呈陽性後被命令進入政府隔離營。後來，國泰發現曾在留德期間3人離開過酒店房間「嚴重違反機組人員在外站逗留規定」，並將他們解雇。

明報引述法新社報導，四名國泰機師匿名受訪，指已有超過12名機師請辭，轉投「與病毒共存」地區的航空公司。一名逾20年經驗的機師說辭職數字激增，「很多人處於崩潰邊緣」；另一名受訪的貨機機師表示，由於中東和北美航空公司正在招聘，他計畫在6個月內辭職並在海外尋找工作。

此外，香港昨日新增6宗輸入確診，全部驗出L452R變異株；衛生防護中心發現，一班上月21日從杜拜經曼谷飛港的阿聯酋航空航班，疑在機艙內爆發Delta變種病毒 交叉感染，11人確診，當中6人病毒基因排序相同；中心估計乘客或在機艙內因個人接觸及共用洗手間染疫，而該航班一名本地機組人員在檢疫酒店隔離6日後，上月27日已進入社區，衛生署昨稱已將他送往竹篙灣檢疫。