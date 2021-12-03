「永久離港」申提退休金 9300宗創新高

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 積金局發布9月號「強制性公積金計劃統計摘要」季刋，今年第三季以「退休 、提早退休」等理由提取強積金的申索總數為6萬3600宗，較對上一季上升6%，當中第三季以「永久離港」為理由提取強積金的申索數目為9300宗 ，按年升14.8%，創有紀錄以來新高；涉及金額26.04億元(港幣，下同)，按年升52.8%，按季則升24.3%。

綜合媒體報導，第二季以「永久離港」理由提取強積金金額有20.95億元，相關申索數目有8000宗。

積金局發言人指出，根據過往統計，以「永久離港」理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然2020年第四季至2021年第三季的申索數目較2019年第四季至2020年第三季的數目上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計畫成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

發言人重申，以「永久離港」理由提取強積金的申索個案並不等同移民 個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地雇員結束在香港工作)或移居內地生活。