香港特首：通關快有好消息 港康碼最快2日公布

香港特首林鄭月娥11月30日訪問湖北省武漢市行程。圖為林鄭（左）致送《2021年施政報告》資料冊予武漢市委書記郭元強（右）。（中通社）

行政長官林鄭月娥 昨日繼續訪問湖北省武漢 市行程，與武漢市領導會面，又與在鄂港商交流，及考察博物館和高新技術產業開發區。她提到，港府在粵港澳大灣區推動青年就業和創業計畫的經驗，日後可在武漢市政府支持下，在武漢設立為港澳青年提供機會的雙創基地。此外，港府最快於2日公布推出「港康碼」，並推出「安心出行」更新版。

香港特首林鄭月娥一行11月30日在武漢參觀考察了湖北省博物館、辛亥革命武昌起義紀念館、中國信科集團、華中數控股份有限公司等地。（中新社）

大公報報導，林鄭月娥昨晚在湖北香港 商會周年晚會致辭時表示，從內地專家角度來看，香港已經具備通關的條件，現在已經進入研究「什麼時候通、怎麼通、符合什麼條件可以免檢疫進入」的階段，希望很快會有好消息帶給湖北的港商朋友們。

港府正密鑼緊鼓籌備與內地通關工作，消息透露，創新及科技局最快會於明日公布香港健康碼系統（「港康碼」）的安排，讓準備回內地的市民試用。據悉，「港康碼」登記需要填寫真實姓名、電話號碼、香港身份證及回鄉證號碼、住址等個人資料，並須申報14天健康狀況，以及將「安心出行」的行蹤上載到「港康碼」，以獲取相應顏色的健康碼。

綜合各方消息，港府最快於2日公布推出「港康碼」，同時推出「安心出行」更新版。有意返內地的市民，需下載「港康碼」應用程式，並將「安心出行」的行蹤紀錄，上載到香港境內一個雲端系統，以便將行蹤加入「港康碼」。