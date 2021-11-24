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港20歲學生組織召集人遭重判43月 曾赴美領館尋求庇護

香港特派員李春／香港24日電
香港泛民主派組織「學生動源」前召集人鍾翰林。（中央社資料照片）
香港泛民主派組織「學生動源」前召集人鍾翰林。（中央社資料照片）

前學生組織「學生動源」召集人鍾翰林，被控違反港區國安法，分裂國家、串謀發布煽動性刊物及洗黑錢共4項罪名，重判入獄43個月，成為依香港國安法判重罪的第3人。現年20歲的他，也是國安法案件中最年輕的被告之一。

鍾翰林被控於去年7月1日至10月27日期間，與其他人積極組織、策畫、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為；其主要罪行，是在香港國安法實施前後，透過社交平台宣揚港獨等理念，包括發布逾1000次具分裂國家意圖的帖文。

他另兩項洗黑錢的控罪，指其在2018年1月19日至去年10月27日期間，以鍾翰林的名義在Paypal Hong Kong Limited持有的帳戶內，涉及總值約13萬5000多港元（逾1萬7000美元）款項。這些款項主要來自捐款，用於其組織運營。

鍾翰林早前承認分裂國家及其中一項洗黑錢罪，其餘控罪獲存檔法庭。

在鍾翰林判刑前，已有反送中運動中的「光時電單車手」唐英傑和「第二代美國隊長」馬俊文兩人被判刑，唐英傑被判囚9年，馬俊文則被判囚5年9個月。唐英傑就定罪及判刑提出上訴，將於26日進行指示聆訊。

鍾翰林（中）去年10月被捕前，據稱擬進入美國駐香港總領事館尋求庇護。（路透）
鍾翰林（中）去年10月被捕前，據稱擬進入美國駐香港總領事館尋求庇護。（路透）

鍾翰林2016年起即參加多項社運被數度拘捕。去年10月27日，據報他計畫到美駐港總領事館尋求政治庇護，在附近咖啡店等候時，被港警國安處人員拘捕，當時國際特赦組織批評香港警方出於政治動機拘捕鍾翰林。

香港新聞組／香港24日電

BBC報導，警方去年7月首次拘捕鍾翰林時發現「香港獨立」相關的宣傳品和書籍，包括一些在網上出售的遊戲卡和衣服。當時鍾翰林獲准保釋，去年10月中他接受專訪，他說國安法實施後，北京獲得「階段性勝利」，現在再談「港獨」是「有點不切實際」。

去年12月，他因另一宗侮辱國旗及非法集結案被判囚4個月。還押和囚禁約一年，他透過朋友在社交平台發表了他在今年10月撰寫的信件，回應是否為了逃避牢獄外的世界，而不再繼續申請保釋。他在親筆信中寫道：「其實都真的想逃避一下外面的事情，如果我可以保釋，之後被困在香港這個地方，每天看著所有事情發生，而我無能為力……我覺得我真是還未凖備好，這麼快出來，從容地面對這一切，所以在這兒休息一下，也不是一件壞事。」

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