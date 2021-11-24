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香港反修例關注組憂以言入罪 紛刪文解散

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

前年暑假各校的反修例示威關注組紛紛成立，當時中學生K與數名同學也籌辦關注組，發起罷課及唱反修例歌曲等，並在Instagram發號召活動的帖文。惟港區國安法下，K擔心被定性為「港獨」，關注組決定刪去帖文。K嘆如今觸犯國安法風險比想像大。另有中學通識科教師透露，學生已不再就敏感議題發言。

明報報導，去年國安法生效前恐懼瀰漫，K有見其他關注組已清理Telegram和Instagram網上痕跡，涉及反修例標語的帖文被指可成為罪證，K和關注組成員同樣不想承受風險，刪去帖文，隨疫情和示威活動止息，關注組亦告解散。

據報導，對於相繼有人因涉港獨言論遭以國安法檢控，K說對以言入罪感到憤怒。K認為「我們無實際攻擊、無去破壞，我們只是發聲，是和理非（和平、理性、非暴力）」，惟現在連在網上表達意見的權利也被剝削，甚至可被定性「港獨」，「講什麼都好怕，怕被人聽到會有危險」，形容「零公開議政空間」。

報導稱，除了投身關注組，K過往在示威現場拍攝，但因為擔心違法而沒繼續。他說，以前家人想他成為勇於表達自己的人，現時則著他「只講應該講嘅事」。入大學後的他一度感到無力，發言風險甚高，遂改為參與土地保育工作，在狹縫下找其他方式關心社會。

報導指出，有通識教師稱，新通識課程僅教授「一面倒」的國安法，課堂不再討論時事議題。學校仍會鼓勵學生表達己見，不過一旦牽涉敏感議題，學生「唔敢再講、唔會去博」，久而久之被塑造成只會順從政府的價值觀。而且國安法罪犯被重判，可達到政府預期的阻嚇性，令學生不敢發言，「講過的都會刪除」。

疫情 港區國安法 罷課

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