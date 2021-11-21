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12/1小通關？內地鐵路網現抵港班次 港鐵：未有安排

香港新聞組／香港21日電
12306應用程式顯示，12月1日有多班高鐵抵香港西九龍站。（取材自12306網頁截圖）
12306應用程式顯示，12月1日有多班高鐵抵香港西九龍站。（取材自12306網頁截圖）

近期有傳香港最快可在12月試行「小通關」，內地專家組更於昨日抵港視察。內地鐵路訂票網站中國鐵路網12306顯示，由11月30日起，每日會有一班高鐵，列車車次編號為G99，由上海經深圳往香港西九龍站。但網頁顯示只有候補票，未能購票。

香港高鐵即將開通，各行各業看好通車帶來龐大商機。（中新社資料照片）
香港高鐵即將開通，各行各業看好通車帶來龐大商機。（中新社資料照片）

香港01報導，負責營運高鐵香港段的港鐵表示，據了解中國鐵路網站正進行內地票務資訊調整，相關高鐵班次資訊仍在更新中。港鐵暫時未收到有關列車安排，至於何時恢復高鐵香港段服務，仍要視乎疫情的最新進展及港府最新安排。

12306應用程式顯示，11月30日晚上10時34分，將有由上海虹橋抵香港西九龍...
12306應用程式顯示，11月30日晚上10時34分，將有由上海虹橋抵香港西九龍站的高鐵班次。（取材自12306網頁截圖）

12306網站顯示，11月30日起將有一班高鐵復興號列車，車次編號為G99，由上海虹橋出發，經深圳前往香港西九龍站，預計晚上10時34分抵港。而12月1日及之後數日都出現抵達香港西九龍站的高鐵班次，但網站內有橙色字標示「列車運行圖調整，暫停發售」的字眼。

港鐵回覆指，據他們了解，12306網站正進行內地票務資訊調整，相關高鐵班次資訊仍在更新中，會向相關單位轉達提問，而港鐵暫時無收到有關班次赴港的資訊。港鐵指，高鐵香港段於去年1月30日起，因應港府防疫措施暫停服務，目前措施仍然生效，何時可以恢復服務，仍要視乎最新疫情進展及港府最新安排。

運房局表示，港府會繼續密切留意兩地疫情發展，並在全盤考慮兩地各口岸的防控措施安排後，於適當時候恢復來往香港西九龍站及內地的高鐵列車服務。目前並沒有恢復香港西九龍站高鐵服務的時間表。

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