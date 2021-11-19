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違規逗留外站 國泰解雇3染疫機師

香港新聞組╱香港19日電
國泰航空三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，經調查，有機組人員在外站逗留的嚴重違反規定情形。(中通社)
國泰航空三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，經調查，有機組人員在外站逗留的嚴重違反規定情形。(中通社)

國泰航空三名曾到德國法蘭克福執勤的貨機機師，返港後感染新冠變種病毒，他們在當地住同一酒店，稱沒離開酒店房間；不過經調查，三人嚴重違反外站逗留規定，已解雇三人。衛生署懷疑涉事酒店出現爆發，要求逾百名曾住上述酒店的機師檢疫21天。

明報報導，國泰航班要求所有機組人員必須接種，同時在香港以外地方停留時，必須在指定酒店房間自我隔離。航空界消息傳三人偷走出酒店。據了解，三人屬嚴重違規，經調查，相信病毒源頭未必是三人在德國所住酒店，現有逾百機師因住過該酒店要檢疫，會與政府商討可否縮短檢疫期。

香港01報導，有消息人士指出，上月16日有著國泰制服正在駕駛倉執勤前往德國法蘭克福的機組人員，在工作期間沒有戴上口罩；此外，消息亦指出，有參與閉環管理的香港機師，於上月16日在德國當地沒有跟從公司規定即時到指定酒店房，卻到戶外與其他人交談，而三人於見面期間沒有佩戴口罩。

據衛生署早前公布，最先確診的兩名機師乘坐同一航班抵港，兩人均涉及「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，該病毒株在德國十分常見，極可能在德國酒店逗留期間感染。港大做的病毒基因排序顯示，兩人的樣本十分相似，但並非完全一致；負責基因排序的港大公共衛生學院教授潘烈文亦指兩個樣本「高度同源」，相信屬同一感染源頭，亦未能排除二人互相傳染。

3名染疫機師在當地入住同一酒店（Hyatt Regency Mainz），他們曾向衛生署聲稱沒離開房間，另一名機師稱沒與最先確診的兩人接觸，衛生署一度懷疑該酒店出現群組爆發，要求曾於本月1日後入住上述酒店的機組人員檢疫21天。

此外，香港昨公布新增四宗輸入確診，患者均涉及L452R變異病毒株，全部已接種疫苗；其中兩人在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。另有少於五宗初步確診。

德國 香港 檢測

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