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內蒙寄到香港包裹 驗出新冠病毒 專家：開箱勿摸口鼻

香港新聞組／香港18日電
衛生防護中心公布一個來自內蒙的包裹外包裝驗出對新冠病毒呈陽性。圖為11日「雙11」購物節當日，內蒙古呼和浩特一個快遞物流園內，工作人員消毒快件。（ 中新社）
衛生防護中心公布一個來自內蒙的包裹外包裝驗出對新冠病毒呈陽性。圖為11日「雙11」購物節當日，內蒙古呼和浩特一個快遞物流園內，工作人員消毒快件。（ 中新社）

內蒙古有關部門日前在一個寄往香港的包裹檢驗出新冠病毒，香港當局跟進調查後表示，收件人並未遭到感染。有專家表示，暫未見物件向人傳播病毒的個案，但仍提醒市民拆開包裹時勿摸口鼻，其後應清潔雙手。

綜合媒體報導，香港衛生署衛生防護中心17日公布，中心昨晚收到大陸廣東省衛生健康委員會通報，指內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一個寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，而包裹已寄抵香港。

中心方面表示，初步得悉有關包裹於11月7日由內蒙寄出，同月13日送抵香港，收件人簽收後已棄置外包裝，並清洗了包裹內的衣服。

中心方面接到通知後要求收件人、有機會接觸包裹的人接受病毒檢測，同時在儲存包裹的物流貨倉採集環境樣本進行化驗，結果全部呈陰性。

中心方面指出，一般而言，在非冷凍的環境下，新冠病毒存活不超過數天，該包裝到港後帶有具傳染性活病毒的機會較低。

香港迄今累計新冠確診病例1萬2391例，而過去14天新增確診39例，全屬境外移入。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時內蒙正爆疫，可能是包裝人員咳嗽導致污染貨品包裹，如果其病毒數值很高、介乎30多至40（即病毒量低），都毋須擔心，相信市民經接觸貨品感染的風險不高。他又稱，即使早前有冷藏食品驗出新冠病毒，也沒造成爆發。

此外，上海迪士尼樂團日前因為確診者到訪而緊急休園，香港迪士尼樂園也傳出有確診者曾入園，而於17日緊急關閉，樂園內全面納入強制檢測。

香港 檢測 迪士尼

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