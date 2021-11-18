內蒙寄到香港包裹 驗出新冠病毒 專家：開箱勿摸口鼻
內蒙古有關部門日前在一個寄往香港的包裹檢驗出新冠病毒，香港當局跟進調查後表示，收件人並未遭到感染。有專家表示，暫未見物件向人傳播病毒的個案，但仍提醒市民拆開包裹時勿摸口鼻，其後應清潔雙手。
綜合媒體報導，香港衛生署衛生防護中心17日公布，中心昨晚收到大陸廣東省衛生健康委員會通報，指內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一個寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，而包裹已寄抵香港。
中心方面表示，初步得悉有關包裹於11月7日由內蒙寄出，同月13日送抵香港，收件人簽收後已棄置外包裝，並清洗了包裹內的衣服。
中心方面接到通知後要求收件人、有機會接觸包裹的人接受病毒檢測，同時在儲存包裹的物流貨倉採集環境樣本進行化驗，結果全部呈陰性。
中心方面指出，一般而言，在非冷凍的環境下，新冠病毒存活不超過數天，該包裝到港後帶有具傳染性活病毒的機會較低。
香港迄今累計新冠確診病例1萬2391例，而過去14天新增確診39例，全屬境外移入。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時內蒙正爆疫，可能是包裝人員咳嗽導致污染貨品包裹，如果其病毒數值很高、介乎30多至40（即病毒量低），都毋須擔心，相信市民經接觸貨品感染的風險不高。他又稱，即使早前有冷藏食品驗出新冠病毒，也沒造成爆發。
此外，上海迪士尼樂團日前因為確診者到訪而緊急休園，香港迪士尼樂園也傳出有確診者曾入園，而於17日緊急關閉，樂園內全面納入強制檢測。
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