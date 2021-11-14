香港防疫大漏洞 5天3機師確診 傳在德國無戴罩出勤

港府13日向大角咀凱帆軒第1、2、3座發出限制與檢測宣告，一名居於大角咀凱帆軒1座的53歲貨機機組人員初步確診變異新冠病毒，該住宅樓的居民須進行強制檢測。（中新社）

香港 五日內有三名貨機機師中招，感染新冠肺炎變種病毒 ，暴露機組人員免檢疫的防疫漏洞。國泰航空繼兩名貨機男機師確診後，昨日再有一名53歲男機師初步確診，由於豁免檢疫，他7日抵港後在機場檢測 呈陰性便可回家，在社區遊走五、六日，去過至少五個地方，前日採集樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，他居住的大角咀凱帆軒昨晚被圍封。

港府13日向大角咀凱帆軒第1、2、3座發出限制與檢測宣告，一名居於大角咀凱帆軒1座的53歲貨機機組人員初步確診變異新冠病毒，該住宅樓的居民須進行強制檢測。圖為身穿防護衣物的工作人員抵達凱帆軒「受限區域」。（中新社）

大公報報導，三名中招貨機機師均是由德國法蘭克福返港，昨日有消息稱，上月有國泰機師在法蘭克福出勤時無戴口罩，有機師由德國抵港後無立即往酒店隔離，竟先與其他機組人員見面。國泰航空昨日證實已得悉有關指控，已在跟進調查，若證實有人有不當行為，將採取紀律行動。國泰並立即將法蘭克福所有機組人員轉換酒店，以及盡量縮短在法蘭克福停留時間。

據報導，該名53歲貨機男貨機師，已在香港打兩針復必泰疫苗，10月31日檢測呈陰性，11月3日離港往德國，7日執勤由法蘭克福起飛的CX3166貨機航班返抵香港。他無病徵，抵港時在機場檢測呈陰性。根據豁免條例，回到凱帆軒1座家中檢疫，前日到社區檢測中心採樣，檢測結果呈陽性，Ct值約24至26，並帶有L452R變異病毒株。

衛生防護中心稱，由於男患者帶有變異病毒株，傳染性和感染風險更高，而凱帆軒共三座均使用同一個住客出入口，港府昨晚將凱帆軒1、2及3座均圍封強檢。他於病毒潛伏期間到訪的地點均納入強檢，包括深水埗公園游泳池、大嶼山梅窩中心地下的中國熊、大角咀海景街46號地下的Corner Stop Bar、大角咀奧海城的居食屋「和民」，及荔枝角公園體育館。

呼吸系統專科醫生梁子超形容歐洲疫情「爆到七彩」，Delta變種病毒愈加肆虐，而歐洲多國開始與病毒共存，當地機組、地勤人員感染風險都很高。

梁子超指出，不應允許機組人員家居檢疫，他們若進入社區，就必須隔離檢疫14日，因為Delta變種病毒可在數小時內急速變化，檢測結果由陰轉陽，就算每日驗也未必發現確診，傳播風險很大。他又警示，香港一直爭取通關，但又不做好本分，再不嚴格收緊防疫措施，香港社區都未必能平安度過冬季。