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90秒短片花81萬美元 港府形象工程開支翻倍

香港新聞組／香港8日電
港府自反修例運動後大力宣傳香港，新聞處製作的短片數目從2017年的77條增至今年的226條。左圖自上而下為新聞處轄下「香港品牌」的宣傳片：逐一看西九文化區地標(2021年11月)、全城起動快打疫苗(2021年10月)、發掘西九龍文化寶藏(2021年9月)，右圖為連繫全球 超越界限 (2018)。(翻拍自YouYube）
港府自反修例運動後大力宣傳香港，新聞處製作的短片數目從2017年的77條增至今年的226條。左圖自上而下為新聞處轄下「香港品牌」的宣傳片：逐一看西九文化區地標(2021年11月)、全城起動快打疫苗(2021年10月)、發掘西九龍文化寶藏(2021年9月)，右圖為連繫全球 超越界限 (2018)。(翻拍自YouYube）

自2019年反送中運動後，港府對外宣傳「形象工程」開支兩年增兩倍。港府新聞處於本年度（2021/22年度）至今批出合共超過2343萬元（港幣，下同，約300.9萬美元）的項目合約宣傳香港，2019/20年度時約花費733.5萬元（約94.2萬美元）。

明報報導，新聞處本年度批出的合約中，包括近期批出的一份宣傳影片製作合約，承辦商須製作90秒的短片連同精華版，合約金額為634萬元（約81.4萬美元 ），以推廣香港作為亞洲最佳生活、工作及投資的城市形象等。以短片長90秒推算，即每秒要7萬元；金額較2018年同類影片139.8萬元的高出3倍半。

據報導，按港府新聞處提供資料，自2018/19年度至今，新聞處批出9份對外宣傳香港的合約，數目按年度增加，除去年度批出約4900萬港元的「香港重新出發」公關服務合約，及近期批出的影片製作合約外，其他都是數碼媒體推廣合約。以數碼媒體推廣合約計算，2018/19年度批出一份相關合約，涉款約500萬元，其後逐年增加，至2020/21年度批出兩份數碼媒體推廣合約，涉款1829.1萬元，較前一年度的733.5萬元，增加一倍半；2021/22年度至今亦已花1709.1萬元。

報導稱，翻查港府招標資料，港府新聞處正就「透過數碼媒體宣傳香港提供服務」再招標，新聞處表示，有關計畫是向海外市場推廣香港的恆常工作之一，需待明年1月初批出合約後，才知道實際合約金額。

報導指出，新聞處又稱，今年8月批出為「香港品牌」主題宣傳的影片製作合約，合約金額634萬元。該處表示，該短片與「香港重新出發」推廣計畫無關，但會參考相關的顧問研究結果及定位，預計短片在今年稍後推出。截至6日，「香港品牌」YouTube廣東話、英文及普通話頻道共有5104個訂閱者。

報導引述浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，港府近年增加資源在外宣上，卻不見效果，只能盡量「緩害」。他說，國際文獻已說明，若一個地方的軟實力來自官方政治宣傳，由港府贊助或推動都會大打折扣，真正的軟實力需來自民間社會，「他們（民間）講一句，好過港府講100萬次」。

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