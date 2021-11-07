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立場新聞總編「家庭原因」辭職 妻為前蘋果日報副社長

香港新聞組／香港7日電
立場新聞網頁尚未更新有關資料，仍顯示鍾沛權為總編輯。（翻拍自立場新聞網頁）
立場新聞網頁尚未更新有關資料，仍顯示鍾沛權為總編輯。（翻拍自立場新聞網頁）

繼網媒「加山傳播」4日宣布遣散所有在港成員，另一網媒「立場新聞」總編輯鍾沛權昨日在facebook一個非公開群組發文，稱因為家庭原因，自11月1日起辭任立場新聞總編輯，由副總編輯林紹桐署任。鍾沛權的妻子陳沛敏，是前蘋果日報副社長，被控「港區國安法」串謀勾結外國勢力罪。

明報報導，鍾沛權昨透過個人facebook於「博客．立場」群組發帖稱，因為家庭原因，自11月1日起辭任立場新聞總編輯，由副總編輯林紹桐署任，衷心感謝大家多年來支持立場，「我有幸通過立場這平台結識大家，分享大家的文章，獲益良多，希望大家繼續支持立場新聞團隊成員，他們善良、真誠、堅毅，能夠曾經與他們共事，我深感自豪」。

報導說，林紹桐確認鍾沛權本月1日辭任總編輯，並由他署任，其他事情沒有補充。立場新聞副採訪主任陳朗昇稱尊重鍾沛權的決定。據了解，有員工稱鍾沛權在立場新聞創辦時已在公司，其地位相當重要，但明白他有自己要處理的事，因此明白其需要及立場新聞的情况，理解他的決定，各員工會繼續努力。

據報導，前蘋果日報副社長陳沛敏為鍾沛權妻子，警方6月17日搜查陳沛敏住所時，以國安法拘捕她，並帶走3部疑屬鍾沛權的電腦。陳沛敏被捕後曾獲准保釋，至7月被撤銷保釋，控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，還押至今。

另據香港01報導，「立場新聞」今年6月曾刊出公告，會將今年5月份及之前刊出的文章全部暫時下架，並會暫停接受贊助。母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭任，其餘兩位董事蔡東豪及鍾沛權留任。當時公告強調，「立場新聞」繼續運作，一直以來的方針和編採工作不變。

公告寫道：「過去一年，儘管國安法改變了我們熟悉的香港，「立場新聞」仍然堅持在新聞報導上不自設禁區，凡重要的、具公共性、關乎公眾利益、有新聞價值的事實和觀點，都會盡力報導。過去如是，日後也如是。」

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