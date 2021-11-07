港49區議員遭DQ 官員：部分交執法部門

沙田區議會前主席李志宏有被捕的心理準備。（取材自李志宏臉書）

全港區議員完成宣誓後，有49人被DQ（取消資格），本屆區議會原有479名議員，經歷辭職潮及DQ後僅餘151人。民政事務局長徐英偉表示不公開討論具體違誓行為，但透露有個案已轉交執法部門跟進。此外，政務司司長李家超昨日表示，立法會選舉候選人的資格審查結果，會在26日前公布。

明報報導，徐英偉昨接受now節目「大鳴大放」訪問說，「有宣傳或支持港獨主張，這也會是負面清單內的一兩樣，有人尋求外國政府干預特區事務等，或損害基本法內容」、「我們做完後有需要會轉介（執法部門）」。被追問確實有否轉介，他確認當中有一些個案已轉介，沒透露具體數字。

據報導，被DQ的沙田區議會前主席李志宏表示，當局指他涉及的「紅線」包括參加民主派初選、借出辦事處作初選、簽署「要求中止香港 獨立關稅 區」聲明；過去一直擔心政府的所謂「紅線」是否牽涉刑事，惟當局沒提及，既然徐局長已親口承認，現可確認必然會有被刑事跟進的可能，自己有被捕的心理準備。

報導說，屯門前區議員曾錦榮也稱，當局DQ他的理由包括去年初在直播期間展示「光復香港 時代革命」旗，網上帖文含「光時」口號，另一原因是他曾主持初選票站。他笑說，若政府因「光時」而大規模執法，「香港會少了100萬人口，他們全被捕」。他認為執法部門短期內不會行動，自己不太擔心被捕。

另據大公報報導，立法會選舉12月19日舉行。政務司司長李家超昨日表示，特區政府高度重視這次選舉，選舉提名 期在本月12日結束後，由他擔任主席的資格審查委員會隨即展開工作，審查並確認候選人的資格，就候選人是否符合真誠擁護「基本法」、真誠效忠香港特區的法定要求和條件作出決定，會在11月26日或之前公布。