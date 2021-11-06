港打第3針 首日逾2萬人預約 首現Delta+變種

香港特定組別人士11月5日起，可上網預約接種第三劑新冠疫苗。圖為香港市民前往官涌體育館的社區疫苗中心接種新冠疫苗。(中通社)

香港 昨日開始接受特定群組預約接種第三針新冠疫苗 ，首日約有2萬4500名市民上網預約。

文匯報報導，合資格的特定群組包括免疫力弱人士、60歲或以上、長期病患者、醫護人員及較高感染風險人士，預約人士可選擇接種科興抑或復必泰疫苗，整個預約過程需時約5分鐘至10分鐘。

港府發言人表示，第天就有2萬4500名市民預約，而除了上網預約，亦可於下周四起到社區疫苗接種中心領取「即日籌」現場打針，或到私家診所預約接種科興疫苗，另公立醫院病人和訪客可在9間公立醫院的新冠疫苗接種站即場接種復必泰疫苗，無須預約。

此外，香港發現首宗Delta亞系變異株「AY.4.2 」輸入個案。一名本周三確診的英國返港62歲男患者，證實感染俗稱「Delta+」的AY.4.2變種病毒 ，這款新變種病毒更具傳播力。呼吸系統專科醫生梁子超指出，這款新變種病毒傳播力雖然較強，但暫時仍未成為主流，香港現有的防疫措施足夠應付。

報導指出，該名62歲男子於今年5月及6月已在香港接種兩劑復必泰疫苗，本周一搭乘英航返抵香港，同日發病，在機場檢測呈陽性。衛生防護中心昨日確認，該個案屬於Delta變種病毒的AY.4.2亞系，是香港首宗個案。

AY.4.2病毒今年7月起在世界各地開始增多，截至上月底，42個國家及地區有超過2.6萬宗案例，其中93%均由英國通報升。梁子超表示，AY.4.2感染速度較以往的Alpha和現時的Delta為慢，暫只占英國感染個案10%左右，而其生物特性與Delta並無太大差異，除傳播力或較強外，未見會增加「免疫逃逸」，現有疫苗能應付，香港的防疫措施仍足夠，可防止在社區傳播。

另外，香港昨日新增一宗新冠肺炎輸入個案，患者為一名46歲女子，於今年3月及4月已在香港接種兩劑復必泰疫苗，在本周一搭乘英航BA027航班返港，入住黃竹坑南灣如心酒店檢疫，昨日確診，帶有L452R變異病毒株。