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檢控門檻提高 香港限縮「共犯原則」 利反送中被告

特派員李春╱香港5日電
2019年7月28日被指在上環參與暴動，前健身公司東主湯偉雄（右）與妻子杜依蘭（左）對於這次終極上訴勝訴，湯偉雄認為結果合理。(取材自眾新聞)
2019年7月28日被指在上環參與暴動，前健身公司東主湯偉雄（右）與妻子杜依蘭（左）對於這次終極上訴勝訴，湯偉雄認為結果合理。(取材自眾新聞)

香港終審法院裁定，普通法下的「共同犯罪計畫」原則，不會因為被告人身處現場，就適用於非法集結罪及暴動罪，此一判決對反送中被告有利。已有部分反送中運動等案件因等候終院裁決而押後裁決，有大律師相信，香港終院這一裁決，一定會影響目前正審理的非法集結或暴動案，控方檢控內容及蒐證要更加聚焦被告的行為而非意圖。

香港終審法院的裁決，源於兩宗暴動案被告上訴，包括2019年「728」上環衝突案被告湯偉雄，以及2016年旺角騷亂案被告盧建民，都提出上訴要求釐清法律觀點。香港高等法院上訴庭今年3月曾經裁定「共同犯罪」原則適用於暴動及非法集結罪，並列舉六類「夥同犯罪」的角色，包括給予指令的「主腦」、提供資金或物資的人等，即使人不在現場亦屬「共犯」。

大律師吳宗鑾認為，香港終院的裁決將暴動及非法集結的控罪元素「還原基本步」，提高了檢控門檻，控方必須蒐集足夠證據，證明涉案人士在非法集結及暴動案中扮演教唆、串謀等角色，而不能單憑被告身處現場，就認定他支持或鼓勵犯罪行為。他相信裁決一定會影響目前正審理的非法集結或暴動案，控方有可能會改變控罪，但強調串謀、煽動或教唆等相關罪行，一旦定罪，刑罰與主犯不相伯仲。

香港新聞組╱香港5日電

明報報導，女學生小樂前年11月在理大外圍幫忙傳遞物資，被控參與暴動。對於終審法院裁決，她起初覺得鬆一口氣，但判辭稱身處現場用說話鼓勵都可以入罪，令她感覺勝算不樂觀，她說：「叫『香港加油』是言論自由的一部分，為何會變成教唆這麼嚴重？」

小樂說未與律師商討自己的案件如何受影響，但慶幸終院沒將暴動罪門檻擴至不在場者，不過，終院否決律政司對「共同犯罪」的主張時，小樂說傳遞物資只是微小行動，「我送物資幫人洗傷口，為何是暴動罪？」小樂被捕至今約兩年，她說最初非常消極和憂慮，後來決定樂觀面對一切。

社工陳虹秀2019年8月31日灣仔衝突中被控暴動，因表證不成立當庭釋放，她稱終院判決猶如「還原基本步」，部分示威案件被告僅在現場逗留、沒使用暴力亦定罪，「終院判決為他們帶來希望」。

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