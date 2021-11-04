史上最貴 恒地65億美元奪香港中環海濱新地王

恒地508億元投得中環海濱三號用地 破歷來最高賣地紀錄。圖為香港中環。 (中新社資料照片)

中環海濱3號用地今年6月截標，發展局3日表示，恒基兆業地產有限公司附屬的「國基發展」以508億元（港幣，下同，約65.2億美元）奪得有關地皮，批租期為50年，金額破盡歷來最高賣地紀錄。中標的設計方案以「橋」為設計概念建議興建3座建築物，最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外兩座則作辦公室用途，

香港 01報導，根據賣地條款，3A用地必須於2027年底或之前竣工，而另一幅3B用地則須於2032年底落成。

發展局表示，中環新海濱3號用地早前透過「雙信封制」方式公開招標，標書評審委員會評審標書後，評定國基發展有限公司的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分。委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准，有關標書的標價為508億元。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

中標的設計方案以「橋」為設計概念，建議興建3座建築物，最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外兩座則作辦公室用途。建築物之間將預留間距以提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。

項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米，天台將設有名為「Horizon Park」的相連平台，串連起3座建築物，公眾可在平台上多角度眺望中環景緻和維港景色。平台將以植物營造空中森林，同時提供草坪、緩跑徑及戶外空間予公眾使用。

設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供1條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。

發展局表示，冀將3號用地打造成香港的嶄新地標，希望以「橋」作為設計概念，能建設世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，與周邊環境融合之餘，亦能使海濱朝氣蓬勃。

另據港媒報導，恒地早於2017年5月、當時以232億8000萬奪得中環美利道商業項目The Henderson，每方呎樓面地價高達5萬64元，創全港新高，呎價紀錄至今仍未被打破。即恒地於4年間斥資740億8000萬在區內連購兩個「重量級」商業項目，以發展其商業王國，未來有力成為本港以至國際新地標。