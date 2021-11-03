香港迪士尼搶客 煙花匯演明年再現 「疫市」加價近1成

香港迪士尼將全新登場的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」。（取材自香港迪士尼）

香港迪士尼 宣布，闊別四年的迪士尼煙花匯演將再臨，全新構思的匯演定名「迪士尼星夢光影之旅」。

香港迪士尼樂園 昨天表示，明年起迪士尼「奇妙夢想城堡」將會加入新元素，每逢星期五至星期日晚， 推出全新登場的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」，透過嶄新多媒體效果、投影技術，同時配合燈光、雷射、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果，將迪士尼各款經典角色及故事片段與膾炙人口的樂章，製作成一場新構思的晚間匯演。

香港迪士尼樂園已在美國小鎮大街推出「奇妙夢想城堡故事展」，詳細介紹幻想工程師如何從設計概念草圖、引進創新建築技術，以至將故事元素融入城堡等的創作過程。

香港01報導，園方發言人表示，現時未能公布確實重開煙火匯演日期，但必將於明年內重現遊客面前。「奇妙夢想城堡」早於去年疫情期間的暑假完成工程，惟因防疫下人流限制、管理上，以及經營成本等問題未能重開煙花匯演。

此外，迪士尼樂園「疫市」稍早調整門票價格，門票分兩級制，「普通日子」票價維持639港元不變，「特定日子」則索價699港元，變相加價近一成。香港迪士尼去年營收14億港元（約1.8億美元），年減76%，虧損港幣27億元，虧損金額創歷史新高，主要原因是疫情衝擊，入園人數僅170萬人，連六年出現虧損。