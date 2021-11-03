我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

香港迪士尼搶客 煙花匯演明年再現 「疫市」加價近1成

香港特派員李春／香港3日電
香港迪士尼將全新登場的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」。（取材自香港迪士尼）
香港迪士尼將全新登場的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」。（取材自香港迪士尼）

香港迪士尼宣布，闊別四年的迪士尼煙花匯演將再臨，全新構思的匯演定名「迪士尼星夢光影之旅」。

香港迪士尼樂園昨天表示，明年起迪士尼「奇妙夢想城堡」將會加入新元素，每逢星期五至星期日晚， 推出全新登場的夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」，透過嶄新多媒體效果、投影技術，同時配合燈光、雷射、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果，將迪士尼各款經典角色及故事片段與膾炙人口的樂章，製作成一場新構思的晚間匯演。

香港迪士尼樂園已在美國小鎮大街推出「奇妙夢想城堡故事展」，詳細介紹幻想工程師如何從設計概念草圖、引進創新建築技術，以至將故事元素融入城堡等的創作過程。

香港01報導，園方發言人表示，現時未能公布確實重開煙火匯演日期，但必將於明年內重現遊客面前。「奇妙夢想城堡」早於去年疫情期間的暑假完成工程，惟因防疫下人流限制、管理上，以及經營成本等問題未能重開煙花匯演。

此外，迪士尼樂園「疫市」稍早調整門票價格，門票分兩級制，「普通日子」票價維持639港元不變，「特定日子」則索價699港元，變相加價近一成。香港迪士尼去年營收14億港元（約1.8億美元），年減76%，虧損港幣27億元，虧損金額創歷史新高，主要原因是疫情衝擊，入園人數僅170萬人，連六年出現虧損。

迪士尼 香港 樂園

上一則

QS亞洲大學排名 港大升1位躍第3 中大列13

下一則

20歲學生動源前召集人鍾翰林 擬承認分裂國家罪

延伸閱讀

6.6萬人檢測陰性 上海迪士尼宣布3日起重開

6.6萬人檢測陰性 上海迪士尼宣布3日起重開
張文宏謝滬迪士尼「不滅煙火」 網諷：不是集體免疫？

張文宏謝滬迪士尼「不滅煙火」 網諷：不是集體免疫？
現疫？ 上海迪士尼突關閉 4.6萬遊客測核酸才准離開

現疫？ 上海迪士尼突關閉 4.6萬遊客測核酸才准離開
迪士尼樂園門票價格上漲 單日最高164元

迪士尼樂園門票價格上漲 單日最高164元

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂