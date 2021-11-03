「通關碼」自動追蹤 逾3成港人拒用 5成接受

一項調查顯示，僅五成香港人願意使用有追蹤功能的「通關碼」。圖為深圳灣口岸資料照片。（中通社）

香港 研究協會昨天公布的一項調查顯示，若日後要免隔離前往內地，入境人士必須使用具自動追蹤功能的「通關碼」，五成受訪者表示「接受」，「不接受」的占32%。

文匯報報導，香港研究協會於10月26日至11月1日，訪問1085名18歲或以上市民，以了解市民對不同社會民生焦點議題的意見。結果顯示，若日後要免隔離前往內地，入境人士必須使用具自動追蹤功能的「通關碼」，五成受訪者表示「接受」，「不接受」的占32%。至於對特區政府推動與內地正常通關的工作 表現，有四成半受訪者表示「不滿意」，「一半半」的占二成半，「滿意」的占一成九。

另外，若政府安排市民接種第三針新冠疫苗 加強劑，五成八受訪者表示「一定會」及「多數會」接種，表示「一定不會」及「多數不會」的合共占兩成六。對於政府發表「北部都會區」計畫，有四成二受訪者對此表示「支持」，「不支持」的占兩成七。

此外，警方前天拘捕5人涉使用虛假「安心出行」進入灣仔入境事務大樓，包括兩名入境處職員及一名審計署職員，明報報導，相關3名公務員已被停職。警方昨天表示，其中4人涉使用被稱為「安心回家」的假冒安心出行應用程式，網絡安全及科技罪案調查科已採取行動，有關網站已被移除，程式不能再下載，會進一步調查程式開發者。