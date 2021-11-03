我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

「通關碼」自動追蹤 逾3成港人拒用 5成接受

香港新聞組／香港3日電
一項調查顯示，僅五成香港人願意使用有追蹤功能的「通關碼」。圖為深圳灣口岸資料照片。（中通社）
一項調查顯示，僅五成香港人願意使用有追蹤功能的「通關碼」。圖為深圳灣口岸資料照片。（中通社）

香港研究協會昨天公布的一項調查顯示，若日後要免隔離前往內地，入境人士必須使用具自動追蹤功能的「通關碼」，五成受訪者表示「接受」，「不接受」的占32%。

文匯報報導，香港研究協會於10月26日至11月1日，訪問1085名18歲或以上市民，以了解市民對不同社會民生焦點議題的意見。結果顯示，若日後要免隔離前往內地，入境人士必須使用具自動追蹤功能的「通關碼」，五成受訪者表示「接受」，「不接受」的占32%。至於對特區政府推動與內地正常通關的工作表現，有四成半受訪者表示「不滿意」，「一半半」的占二成半，「滿意」的占一成九。

另外，若政府安排市民接種第三針新冠疫苗加強劑，五成八受訪者表示「一定會」及「多數會」接種，表示「一定不會」及「多數不會」的合共占兩成六。對於政府發表「北部都會區」計畫，有四成二受訪者對此表示「支持」，「不支持」的占兩成七。

此外，警方前天拘捕5人涉使用虛假「安心出行」進入灣仔入境事務大樓，包括兩名入境處職員及一名審計署職員，明報報導，相關3名公務員已被停職。警方昨天表示，其中4人涉使用被稱為「安心回家」的假冒安心出行應用程式，網絡安全及科技罪案調查科已採取行動，有關網站已被移除，程式不能再下載，會進一步調查程式開發者。

香港 疫苗 工作

上一則

中疫情蔓延17省 多名領導遭懲處 上海迪士尼3日重開

下一則

1斤菜錢可買3斤肉 網喊「吃不起青菜」

延伸閱讀

歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息
中國教育部：赴美留學注意風險 美方已加強審查

中國教育部：赴美留學注意風險 美方已加強審查
澳泰迎國際旅客、韓酒吧解宵禁 「與新冠共存」考驗防疫

澳泰迎國際旅客、韓酒吧解宵禁 「與新冠共存」考驗防疫
香港收緊豁免檢疫 領館人員：違國際公約

香港收緊豁免檢疫 領館人員：違國際公約

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂