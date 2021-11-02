香港收緊豁免檢疫 領館人員：違國際公約

香港12日起收緊豁免檢疫安排，只有跨境貨車和巴士司機、機組人員、貨船船員及港府人員可豁免。圖為一名機組人員在香港機場。（中新社資料照片）

香港 當局爭取與內地盡早恢復通關，但內地認為香港豁免檢疫政策「太寬鬆」。港府昨天公布收緊對多類人群豁免檢疫入境的寬鬆措施，當中主要包括領館人員及其家屬，他們12日起到香港都要到指定飯店接受隔離檢疫。有不願具名駐港領事館人員稱，港府沒諮詢領事館，質疑收緊檢疫違反《維也納領事關係公約》。

港府公布，由12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管，新措施包括：一、取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排；二、要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內在指定檢疫飯店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等以及較高職級的駐港代表除外）。

港府發言人說，新措施有助強化「外防輸入」措施及應對新冠病毒疾病變異病毒株的威脅，以減低輸入個案將病毒帶入社區的風險。

據公布，自12日起，港府只保留維持香港社會運作及市民生活所需的豁免類別，即跨境貨車或巴士司機、航機機組人員、在香港裝卸貨物的貨輪上的船員、港府人員等。但任何獲豁免人士也必須遵守一系列嚴謹的防疫 措施及條款，包括定期接受病毒檢測 及活動受限等。

據現行豁免檢疫政策，大致而言，外國駐港領館人員及其家屬抵港後只進行家居隔離。據公布，在過去一段時間，這類豁免人士中曾出現兩宗涉及4人在自我隔離期間確診感染新冠病毒。

明報報導，被問到中央駐港機構例如中聯辦、駐港國安公署的人員會否被取消豁免，香港政務司司長李家超稱，對於履行與港府相關運作的港府人士，當局有豁免機制。