我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

香港收緊豁免檢疫 領館人員：違國際公約

香港新聞組／香港2日電
香港12日起收緊豁免檢疫安排，只有跨境貨車和巴士司機、機組人員、貨船船員及港府人員可豁免。圖為一名機組人員在香港機場。（中新社資料照片）
香港12日起收緊豁免檢疫安排，只有跨境貨車和巴士司機、機組人員、貨船船員及港府人員可豁免。圖為一名機組人員在香港機場。（中新社資料照片）

香港當局爭取與內地盡早恢復通關，但內地認為香港豁免檢疫政策「太寬鬆」。港府昨天公布收緊對多類人群豁免檢疫入境的寬鬆措施，當中主要包括領館人員及其家屬，他們12日起到香港都要到指定飯店接受隔離檢疫。有不願具名駐港領事館人員稱，港府沒諮詢領事館，質疑收緊檢疫違反《維也納領事關係公約》。

港府公布，由12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管，新措施包括：一、取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排；二、要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內在指定檢疫飯店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等以及較高職級的駐港代表除外）。

港府發言人說，新措施有助強化「外防輸入」措施及應對新冠病毒疾病變異病毒株的威脅，以減低輸入個案將病毒帶入社區的風險。

據公布，自12日起，港府只保留維持香港社會運作及市民生活所需的豁免類別，即跨境貨車或巴士司機、航機機組人員、在香港裝卸貨物的貨輪上的船員、港府人員等。但任何獲豁免人士也必須遵守一系列嚴謹的防疫措施及條款，包括定期接受病毒檢測及活動受限等。

據現行豁免檢疫政策，大致而言，外國駐港領館人員及其家屬抵港後只進行家居隔離。據公布，在過去一段時間，這類豁免人士中曾出現兩宗涉及4人在自我隔離期間確診感染新冠病毒。

明報報導，被問到中央駐港機構例如中聯辦、駐港國安公署的人員會否被取消豁免，香港政務司司長李家超稱，對於履行與港府相關運作的港府人士，當局有豁免機制。

香港 檢測 防疫

上一則

批習後再貼球鞋照 康特喊NO杯葛北京冬奧

下一則

義大利、荷蘭表態 支持北京冬奧

延伸閱讀

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
香港入境豁免檢疫 12日起全面收緊

香港入境豁免檢疫 12日起全面收緊
美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成

美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成
14%外企擬擴充在港業務 創10年來新低

14%外企擬擴充在港業務 創10年來新低

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
何先生查看監控發現，最後離開公司的人，正是新入職的小伙子孫某某。（取材自瀟湘晨報）

新人主動加班老闆感動 第二天竟讓公司癱瘓

2021-10-25 13:00
「鋼琴王子」李雲迪涉在北京嫖娼被拘，有消息表示，李雲迪將很快離開中國。（取材自微博）

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

2021-10-30 02:30

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？