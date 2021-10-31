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港立會選舉 蘭桂坊主席盛智文「空降」選委界

香港新聞組／香港31日電
蘭桂坊集團主席盛智文參選選委會界別。（中新社資料照片）
蘭桂坊集團主席盛智文參選選委會界別。（中新社資料照片）

蘭桂坊集團主席盛智文、經民聯主席盧偉國及打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明昨天早上率先到港府總部遞交提名。盛智文及陳月明參選選委會界別；明報出版社總經理蘇惠良，則報名參選體育、演藝、文化及出版界。

香港01報導，首次參選立法會的盛智文說他獲得15人提名，他本身是選委會飲食界委員，今次參選是為了香港好，希望盡快解決劏房等房屋問題。陳月明則稱，作為北部都會區的一分子，希望參選服務國家和市民，自己在每個選委界別各取得2至3人提名。

香港第七屆立法會選舉開始30日起接受提名，陸續有人前往港府總部報名參選。圖為打鼓...
香港第七屆立法會選舉開始30日起接受提名，陸續有人前往港府總部報名參選。圖為打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明在劉國勳、劉業強、譚鎮國等人陪同下，報名參選立法會選委會界別。（中通社）

盛智文說，立法會工作因拉布戰術停滯多年，現時經過選舉改制，議會由愛國者主導，能有效通過法例，認為是合適時機參選。他指出，新一份《施政報告》是香港近來最好的一份《施政報告》，希望可在議會落實相關政策。他呼籲溫和民主派參選，又稱如民主派取得提名有困難，他會盡一切能力協助他們取得提名。  

明報報導，立法會選舉提名期首日，15名遞表參選的人中，8人為從未參選立法會的「新丁」，當中一半出選占40席的新增選委會界別，包括近年不時在鏡頭前議政的團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院長黃元山。昨日報名的「新丁」亦有兩名中資公司高層。

報導稱，翻查資料，盛智文於2008年放棄加拿大國籍，成為香港永久居民，並於2016年為林鄭月娥助選特首；於2019年反修例運動期間，他曾表明贊成成立獨立調查委員會，調查整件事和各方責任。

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