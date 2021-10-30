港Q3私宅施工量跌8成樓市看升 長實執董：房價至少升5%

香港第三季私宅施工量僅700個，按季大跌約83.7%。圖為香港房屋委員會啟鑽苑第一期公共租住屋村。（中通社）

私人住宅供應緊缺警鐘大鳴！昨日運輸及房屋局公布資料，今年第三季私宅施工量僅得700個，按季大跌約83.7%，同期落成量亦只有2200個，按季回落約67%，兩項數據雙雙大跌，預示未來數年私樓供應仍將面對十分緊缺狀況。長實集團執行董事趙國雄昨表示，隨著經濟穩定及政府推出各類措施，預料今年樓價有5%至7%的升幅，與他年初預測的一樣，期望樓價可平穩發展。

香港 文匯報報導，業內人士指，近年政府改變公私營房屋比例至七比三，以致私宅施工量持續下滑，除影響往後落成量外，短期房屋供應不足亦會令樓價居高難下，預測2024後情況將惡化，即使政府已有中長期供應大計，但如何解決「頭輕尾重」的問題，包括簡化規畫程序等都屬當務之急。

運房局公布第三季私人住宅一手市場供應資料，無論施工量與落成量都出現明顯下跌，當中施工量只有700伙，按季勁跌83.7%，比起往日高峰，即2019年第三季約1萬500伙低超過九成。美聯物業首席分析師 劉嘉輝指出，雖然新施政報告預告大量增加土地供應，然而計畫發展需時，現實情況反映政府在增加短期供應上，仍遇頗大挑戰。

劉嘉輝指，今年首三季施工量累計僅7200伙，仍較去年全年1萬1800伙低約39%，假如第四季施工量未能提速，並連續兩年於低水平的話，相信會影響數年後的落成量跟隨處偏低水平。

按局方最新公布，未來3至4年潛在新供應單位數目，今年第三季仍然有9.4萬伙，較第二季的9.6萬伙減少約2.1%，但留意當中已批但仍未動工地皮的可建單位數量為2.9萬伙，較去年同期1.9萬伙急增52%。

至於第三季貨尾單位有1.1萬伙，較第二季的1.2萬伙減少約8.3%。

由於預測供不應求的局面短期不會出現改變，近期市場普遍對第四季樓市樂觀，其中美聯近期就估計，第四季樓價可望再升2%至3%，利嘉閣地產亦同樣預測第四季樓價有機會再升近2%，而全年官方樓價指數 升幅料達6%。萊坊昨日亦預測，二手住宅樓價全年可升5%至6%

趙國雄昨天也表示，隨著經濟穩定及政府推出各類措施，預料今年樓價有5%至7%的升幅，與他年初預測的一樣，期望樓價可平穩發展。