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傳北京屬意陳馮富珍選香港特首 葉劉淑儀磨刀霍霍

香港新聞組／香港26日電
圖為陳馮富珍2019年出席博鰲亞洲論壇。（中新社資料照片）
圖為陳馮富珍2019年出席博鰲亞洲論壇。（中新社資料照片）

香港行政長官（特首）選舉明年3月27日舉行，外界認為現任特首林鄭月娥、政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、行政會議召集人陳智思，都是可能候選人。最新消息指出，世界衛生組織前任祕書長陳馮富珍，也是北京考慮任命為特首的人選之一。

香港01署名「沙半山」文章「特首選戰！國際級黑馬加入戰圈」今天報導，現年74歲的陳馮富珍是香港首位女衛生署署長，服務香港政府長達25年。2007年擔任世界衛生組織祕書長至2017年才退下，足足11年之久，她主理世衛期間，見盡各國官商政要，國際交往經驗豐富，有力協助北京在美英圍堵大棋局中，以代表中國香港身分，與北京互為犄角，予以反制。陳馮富珍退任世衛祕書長後，現任全國政協常委，並任清華大學萬科公共衛生與健康學院首屆院長。

據報導，陳馮富珍近日亦多次現身公開活動，她日前出席婦聯論壇時表示，女性能夠撐起「半邊天」，近年來女性力量時常被提及，不論是在抗擊新冠肺炎的第一線，還是在決勝脫貧攻堅的戰場上，或是在社會經濟建設的奮鬥路上，廣大女性同胞開拓進取，貢獻了不可或缺的女性力量。

報導指出，陳馮富珍說的是事實，香港政壇女將輩出，在今次特首戰中，除了現任行政長官林鄭月娥和她本人外，還有一位女士亦被人談及，就是近日政圈盛傳棄選立法會的新民黨主席葉劉淑儀。

政圈盛傳新民黨主席葉劉淑儀（右）棄選立法會。（中通社資料照片）
政圈盛傳新民黨主席葉劉淑儀（右）棄選立法會。（中通社資料照片）

葉劉淑儀矢志特首寶座眾人皆知，惟過去兩屆皆無法取得足夠提名票「入閘」，今年突傳退下立法會的議席，有建制中人笑言，「蹲得更低，無非想跳得更高」，意即為參選特首作準備。

報導稱，葉劉淑儀今年71歲，雖仍精力充沛，但論年齡，明年確是參選特首的最後機會，政圈中人估計，她是打算放手一搏，反正中央此時仍未表態，任何人都有機會爭取入場券，若然部署競逐特首寶座，此時就不可能同時又要求在立法會議席中預她一份。

葉劉淑儀今次毅然放棄議席，可見豁出去之決心，不過，她的如意算盤能否打響，關鍵不在於她的個人條件和意志，而是取決於北京的態度，即所謂的會否「欽點」她或讓她落場一起跑。倘若明年的選舉最終採用「澳門模式」，意味著只可一人參選、一人高票當選，葉劉淑儀會就此告別政壇，還是會像當年前財政司司長曾俊華般「闖閘」？在中央修改香港選舉制度後，這已近乎是「不可能的任務」了。

香港 北京 世衛

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