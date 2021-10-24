港立會選舉 新思維3人出征 民協無人參選

香港立法會選舉提名期30日展開，民主派政黨「民協」無人報名參選，新思維則推派出三人參選。圖為香港立法會綜合大樓會議廳。 （中新社）

香港 立法會選舉提名期30日展開，繼民主黨後，香港再有一民主派政黨「民協」無人報名參選，而強調屬「第三路線」的新思維則派出三人參選。

對民協無人報名參選立法會，香港區人大常委譚耀宗稱任何政團選擇不參選是他們的決定，相信選舉仍是「充滿競爭的選舉」。建制派過往都有競爭，不擔心因選舉出現不和；但又稱如果搞過份激烈行動，互相攻擊抹黑，就沒有意思。中大政治與行政學系高級講師蔡子強則分析，沒有具代表性的泛民政黨參選立法會，投票 率或大幅下跌，而建制派選民現在沒危機感，料他們也未必會投票，或進一步拖低投票率。

香港選舉制度改變後，延擱一年的立法會選舉定於12月19日舉行，選舉提名期則於10月30日至11月12日間進行。

香港民主派政黨和團體，在過去一段時間接連宣布自行解散，有資料說已解散的民主派政黨團體多達52個。在留存不多的民主派政黨中，民主黨早前已公布無人報名參選立法會。全名香港民主民生協進會的民主派政黨民協，23日出人意外的也宣布無人報名參選。

香港民協早前通過決議，允許會員報名參選12月立法會選舉，在22日報名截止後，民協執委會23日宣布，沒有成員報名參選。

香港民協23日召開會議，主席楊彧說，對黨員是否報名參選順其自然，最終無人參選，因此這次會議並無討論相關事宜。早前表明有意參選的廖成利最終無報名，楊彧稱不知道原因。

中國駐香港中聯辦一位副主任陳冬23日說，香港的從政者要達到三點要求，包括成為愛國者治港的示範者、融入國家發展大局的推動者，以及以人民為中心的發展理念踐行者。他稱香港的管理權掌握在愛國者手中是天經地義，亦是公理鐵律。

在澳門 ，中國駐澳門中聯辦主任傅自應同日也說，澳門新一屆立法會33名議員都是中央信任的愛國愛澳者，這是澳門回歸以來首次。但又警告說，愛國愛澳不是空泛的喊口號，而是有具體標準，紅線和底線是不能觸碰。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，新思維昨舉行會員大會，全票通過派3人參選，分別擬由主席狄志遠參選功能組別社福界，兩名副主席黃俊瑯及崔定邦分別參選九龍西及九龍中地區直選。狄志遠說，若成功進入議會，將有三項重點工作，包括按「基本法」爭取雙普選；用批判性角度監察政府，成為建制派外的另類聲音；重點關注中下階層利益。

據報導，新思維會員大會也通過委任崔定邦為副主席。擬出選九龍中的崔表示，當區屬傳統中產區，相信新思維主打務實溫和路線，能獲選民支持。擬出選九龍西的黃俊瑯稱，他於2016年曾與狄志遠參選立法會，希望今屆能延續過去參選的曝光，與崔定邦形成協同效應。