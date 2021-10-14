雕塑家促丹麥外長介入 港大國殤之柱去留恐成外交糾紛

香港大學要求香港支聯會移走在港大校內的「六四」紀念雕塑「國殤之柱」。「國殤之柱」擁有人丹麥雕塑家高志活，要求丹麥外長介入。（美聯社）

香港 大學致信香港支聯會，要求其在最後時限前，移走在香港大學校園內的著名「六四 」紀念雕塑 「國殤之柱」。已解散的香港支聯會回稱，「國殤之柱」擁有人是丹麥雕塑家高志活，高志活則要求丹麥外長介入。

「國殤之柱」是丹麥雕塑家高志活創作，紀念被肆意凌虐者，全球共有五座，分別坐落在香港、羅馬、墨西哥、巴西利亞和柏林。香港這座豎在香港大學，明言是紀念「六四」事件，柱的基座正面為中文簡體楷書「六四屠殺」和草書「老人豈能夠殺光年輕人」，背面是同內容英文。柱上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓中的死傷者。柱體原為鐵鏽色，2008年被漆為橙色。

香港大學要求香港支聯會移走在港大校內的「六四」紀念雕塑「國殤之柱」。「國殤之柱」擁有人丹麥雕塑家高志活，要求丹麥外長介入。（美聯社）

「國殤之柱」到香港後，曾輪流在香港各大學展出，「六四」八周年起一連三年放置在維園燭光晚會上。然後永久放置在香港大學的黃克競樓平台。

香港大學上周發律師信予支聯會，要求最遲13日下午5點前，移走「國殤之柱」，否則會被視為放棄。

香港支聯會已於9月25日宣布解散，仍回信港大稱「國殤之柱」的擁有人是高志活，對方只是借出「國殤之柱」予支聯會永久展覽，高志活近日已發聲明澄清擁有權，認為香港大學校方較合適做法是直接接洽高志活的代表律師，處理「國殤之柱」去留安排。

香港支聯會清盤人蔡耀昌說，香港大學作為具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留「國殤之柱」，期望校方依據過往20多年的行事標準，繼續容許「國殤之柱」於港大校園豎立。

丹麥雕塑家高志活上周發表聲明說這一雕塑屬其個人擁有、未獲香港大學正式通知此事。他說「國殤之柱」是全球聞名的藝術品，若受損香港大學須負賠償責任，他估計重新製作這1雕塑至少要120萬歐元（約139萬美元），然而再造將失去歷史價值。

高志活又說，已就事件聯絡丹麥議會部分議員，要求丹麥外長介入事件，他亦收到美國部分國會議員的關注。

香港大學方面的回應說，校方仍就此事繼續徵詢法律意見，不會馬上搬走「國殤之柱」。